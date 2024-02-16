Cennet meyvesi olarak biliniyor! En güçlü C vitamini kaynağı: Her gün yiyen günden güne gençleşiyor: Hurma yemek

En çok sevilen ve çok merak edilen hurma hakkında detaylar merak ediliyor.Genç görünen bir cilde sahip olmak ve cilt bariyerini her yaşta güçlendirmek için beslenmenize dikkat etmelisiniz. Çünkü genç bir cilde sahip olmak için sadece cilt bakımı yeterli değildir. Cildinizi içten beslemeniz gerekir. Cilt sağlığına yüzde 100 olarak etkili olan bazı meyveler var. Hurma da onlardan bir tanesi. Hem kuru olarak hem de meyve olarak tüketilen ve özellikle de Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan hurma tam bir gençlik ilaç