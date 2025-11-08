  • İSTANBUL
Cem Küçük bomba detayı açıkladı! 1200 sayfalık iddianame geliyor, herkes şaşıracak

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cem Küçük bomba detayı açıkladı! 1200 sayfalık iddianame geliyor, herkes şaşıracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında beklenen iddianame için geri sayım başladı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, iddianamenin son kontrol aşamasında olduğunu ve salı günü açıklanacağını duyurdu. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ise iddianamenin 1200 sayfayı bulacağını öne sürerek, “MASAK raporları ve dekontlar dosyada, bakalım muhalifler şimdi ne diyecek” dedi.

Foto - Cem Küçük bomba detayı açıkladı! 1200 sayfalık iddianame geliyor, herkes şaşıracak

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianamenin son düzenlemelerinin yapıldığını ve salı günü açıklanacağını ifade etti.

Foto - Cem Küçük bomba detayı açıkladı! 1200 sayfalık iddianame geliyor, herkes şaşıracak

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında iddianamenin hazırlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, iddianamenin UYAP'ta olduğunu söyledi. Atik, "Şu an iddianame UYAP'ta ama içine giremiyorsunuz. Savcılık tarafından gözden geçiriliyor, son kontrolün ardından salı günü açıklanacak" dedi.

Foto - Cem Küçük bomba detayı açıkladı! 1200 sayfalık iddianame geliyor, herkes şaşıracak

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de "Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin 578 sayfa ise bu da 1200 sayfa olur, ekleri hariç. MASAK raporları, vergi incelemeleri vs. olunca.... Muhaliflerin tamamına yakını iddianame boş dedi. MASAK raporları, dekontlar vs. de olacak muhtemelen, şimdi o iddialara onlar ne diyecek merak ediyorum" dedi.

Foto - Cem Küçük bomba detayı açıkladı! 1200 sayfalık iddianame geliyor, herkes şaşıracak

