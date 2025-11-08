Haber Merkezi Giriş Tarihi: Cem Küçük bomba detayı açıkladı! 1200 sayfalık iddianame geliyor, herkes şaşıracak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında beklenen iddianame için geri sayım başladı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, iddianamenin son kontrol aşamasında olduğunu ve salı günü açıklanacağını duyurdu. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ise iddianamenin 1200 sayfayı bulacağını öne sürerek, “MASAK raporları ve dekontlar dosyada, bakalım muhalifler şimdi ne diyecek” dedi.