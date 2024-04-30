Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kızılcık meyvesi: Aynı şifa deposu, ezber bozdu

HAFIZA VE BEYİN FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR! Yapılan bir çalışmada, 50 ila 80 yaş aralığındaki kişilerin bir fincan kadar kızılcık meyvesi tüketmesinin etkileri incelendi. Çalışmanın sonuçlarına göre kızılcık tüketiminin hafıza ve beyin fonksiyonlarına etki ederek iyileştirmeye yardımcı olabileceği sonucuna varıldı Aynı zamanda araştırma sonucu katılımcıların kötü kolesterol olarak bilinen lipoprotein (LDL) kolesterolün seviyesinde iyileşme olduğu gözlemlendi. UYARI: Sağlık problemi olanların, hamilelerin, emziren annelerin ve ilaç kullanan kişilerin kızılcık tüketmeden önce mutlaka doktora danışmaları tavsiye edilir. Kızılcık ekşi bir tada sahiptir bu nedenle aşırı tüketmek, mide rahatsızlıklarına neden olabilir.