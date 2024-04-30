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Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kızılcık meyvesi: Aynı şifa deposu, ezber bozdu

2024-04-30 10:35:56
Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kızılcık meyvesi: Aynı şifa deposu, ezber bozdu

Eşsiz lezzetiyle geçmiş yıllarda da kullanılan ara öğünlerde ve atıştırmalık vakitlerinde tüketebileceğiniz bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Ortaya çıkan performans karşısında görenler şaşkına uğradı. Adeta şifa deposu niteliğinde bu besinden günde sadece üç tane tüketmek, kemik erimesine karşı koruyor, hafıza ve beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor ve kanserli hücrelerin önüne geçiyor. İşte mucizevi etkileri olan o meyve ve faydaları…

#1
Foto - Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kızılcık meyvesi: Aynı şifa deposu, ezber bozdu

Kızılcık meyvesi, hem ekşi hem de acı türlere sahip olan kırmızı besindir. Genellikle kurutulmuş veya meyve suyu şeklinde tüketilir ancak, nadiren de olsa çiğ olarak yenilir ve reçellerde kullanılır. Sonbahar mevsiminde hasat edilir ve yaban mersiniyle aynı aileden gelmektedir.

#2
Foto - Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kızılcık meyvesi: Aynı şifa deposu, ezber bozdu

Kızılcık; C, E, K vitaminlerini, manganez gibi mineralleri ve antioksidanları içerir. C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur, gribal enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Vücuttaki kolajenin üretim sürecinde yer alır, cilt ve eklem sağlığında önemli rol oynar. İçerisindeki antioksidanlar, cilde zarar veren toksinleri atarak cildi güzel gösterir.

#3
Foto - Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kızılcık meyvesi: Aynı şifa deposu, ezber bozdu

80 gramlık bir kızılcık meyvesinin besin değerleri; Kalori: 12. Protein: 0.3 g. Karbonhidrat: 2.7 g. Şeker: 2.7 g. Yağ: 0.1 g. Lif: 3.2 g. Potasyum: 76 mg. C vitamini: 10 mg.

#4
Foto - Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kızılcık meyvesi: Aynı şifa deposu, ezber bozdu

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR! Kızılcık tüketmek; kemik sağlığını destekleyerek kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz isimli durumun riskini azaltmaya yardımcı olur. İçeriğindeki kalsiyum sayesinde düzenli tüketimi kas ve kemiklerin güçlenmesine destek olur. KALP SAĞLIĞINI KORUR! Kızılcık; içerdiği folik asit, flavonoidler ve potasyum sayesinde kalp sağlığını destekler. Kolesterol ve kan basıncını düzenler bu sayede kalp sağlığını korur. Damarların tıkanmasını engelleyerek kalp krizi risklerinin de önüne geçebilir.

#5
Foto - Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kızılcık meyvesi: Aynı şifa deposu, ezber bozdu

BÖBREK TAŞINI ENGELLER! Kızılcık tüketmek, böbrek taşlarının kolay bir şekilde düşmesine destek olabilir. American Family Physician'daki bir araştırmaya göre, kızılcık suyu idrarı daha asidik bir hale getirerek taşları engellemeye yardımcı olabilir. DRAR SÖKTÜRÜCÜ! İçerdiği yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemini düzenleyip bağırsakların sağlıklı bir biçimde hareket etmesini sağlar. İdrar yolunda istenmeyen bakterilere karşı savaşır, idrar yolu enfeksiyonlarının engellenmesine yardımcı olabilir ve idrar söktürücü niteliğindedir.

#6
Foto - Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor... Kızılcık meyvesi: Aynı şifa deposu, ezber bozdu

HAFIZA VE BEYİN FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR! Yapılan bir çalışmada, 50 ila 80 yaş aralığındaki kişilerin bir fincan kadar kızılcık meyvesi tüketmesinin etkileri incelendi. Çalışmanın sonuçlarına göre kızılcık tüketiminin hafıza ve beyin fonksiyonlarına etki ederek iyileştirmeye yardımcı olabileceği sonucuna varıldı Aynı zamanda araştırma sonucu katılımcıların kötü kolesterol olarak bilinen lipoprotein (LDL) kolesterolün seviyesinde iyileşme olduğu gözlemlendi. UYARI: Sağlık problemi olanların, hamilelerin, emziren annelerin ve ilaç kullanan kişilerin kızılcık tüketmeden önce mutlaka doktora danışmaları tavsiye edilir. Kızılcık ekşi bir tada sahiptir bu nedenle aşırı tüketmek, mide rahatsızlıklarına neden olabilir.

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