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Spor
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Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

2023-11-02 10:30:48
Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanarak adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da ocak ayında yapılacak transferlere çevrildi. Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası temaslarını hızlandıran yönetimin, sürpriz bir ismi gündemine aldığı ifade edildi. Kanarya, Galatasaray'ın da çok istediği o yıldız için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)

#1
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, transferde sıcak günler yaşıyor.

#2
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

Sarı lacivertliler ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

A Spor'a göre; Yönetim özellikle yaz transfer döneminde kadroya katılan isimlerde yüksek başarı oranı sağlamıştı.

#4
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

Kanarya transfer ettiği oyunculardan şu ana kadar büyük verim aldı.

#5
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

Fenerbahçe'de sezon başında kadroya katılan Szymanski, Becao, Dzeko, Fred, Djiku, Livakovic ve Tadic performanslarıyla göz doldurdu.

#6
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

Bu yıldızların iyi oyunu tabelaya da yansıdı.

#7
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

Sarı lacivertliler kasım ayına kadar olan süreçte çıktığı her maçı kazandı.

#8
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

İsmail Kartal'ın öğrencileri hem ligde hem de Avrupa'da önüne geleni devirmeyi başardı.

#9
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

Ancak tüm bunlara rağmen Ali Koç ve kurmayları eksik bölgeleri transferle doldurmak için ocak ayı planlamasını hızlandırdı.

#10
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda görüşmelere başlayan yönetim, 2 mevki için harekete geçti.

#11
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

Kartal'ın ocak ayında 1 ya da 2 transfer talebi olduğu belirtildi.

#12
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

Son dönemde sakatlıklara boğuşan Kanarya'da Becao ve Fred gibi isimlerin dönüş tarihleri de transferde belirleyici olacak.

#13
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın işin sakatlık boyutunu da düşündüğü ve sezon sonunda başarı yakalamak için mutlak transfer talep ettiği kaydedildi.

#14
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

Tecrübeli hocanın özellikle orta saha bölgesine ısrarla takviye talep ettiği ifade edildi.

#15
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

Sarı lacivertliler ara transferde yapacağı bu hamleyle ezeli rakibine dev bir çalım atabilir.

#16
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

F.BAHÇE'DEN TIELEMANS BOMBASI! Fenerbahçe, Aston Villa'da forma giyen Youri Tielemans'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

#17
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

Sarı lacivertlilerin, İngiliz ekibiyle pazarlıklara başladığı öne sürüldü.

#18
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde çok istediği Belçikalı oyuncunun bu kez Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

#19
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

Ancak 26 yaşındaki orta sahanın adresinin Fenerbahçe olacağı ileri sürüldü.

#20
Foto - Çekirdeklerinizi alın ve bekleyin... Ocak ayının filmi erken başladı bile! Birbirlerini yiyecekler...

İngiliz ekibinde süre bulmakta çok zorlanan Tielemans'ın, bu kararından pişman olduğu öğrenildi. Ada basınında çıkan haberlerde yıldız futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Gelişmeleri takip eden Fenerbahçeli kurmayların, Tielemans'ın ayrılık talebi sonrası transfer için devreye girdiği ifade edildi. Sarı lacivertlilerin, İngiliz ekibine 6 aylık kiralama teklifi sunduğu ve temasların sürdüğü iddia edildi.

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