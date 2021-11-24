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Cehennem Deresi'nde korkunç kaza

2021-11-24 18:47:47
Cehennem Deresi'nde korkunç kaza

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

#1
Foto - Bayatbademler Mahallesi Cehennem Deresi mevkisinde Rus uyruklu Zalur Tavgazov (37) idaresindeki H857EE15 plakalı otomobil, aynı yönde giden Doğukan Kaçmaz yönetimindeki iş makinesi yüklü 35 NH 550 plakalı tıra arkadan çarptı.

Bayatbademler Mahallesi Cehennem Deresi mevkisinde Rus uyruklu Zalur Tavgazov (37) idaresindeki H857EE15 plakalı otomobil, aynı yönde giden Doğukan Kaçmaz yönetimindeki iş makinesi yüklü 35 NH 550 plakalı tıra arkadan çarptı.

#2
Foto - Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan Kazakistan uyruklu K.R. (26) 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan Kazakistan uyruklu K.R. (26) 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#3
Foto - Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tırda yolcu olarak bulunan Mehmet Güceri, yavaş yavaş aşağı doğru inerken çok hızlı bir şekilde gelen otomobilin arkadan çarptığını söyledi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tırda yolcu olarak bulunan Mehmet Güceri, yavaş yavaş aşağı doğru inerken çok hızlı bir şekilde gelen otomobilin arkadan çarptığını söyledi.

#4
Foto - Kazanın ardından araçtan inerek yaralıya yardım ettiklerini anlatan Güceri, şoförün ise olay yerinde hayatını kaybettiğini gördüklerini belirtti.

Kazanın ardından araçtan inerek yaralıya yardım ettiklerini anlatan Güceri, şoförün ise olay yerinde hayatını kaybettiğini gördüklerini belirtti.

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