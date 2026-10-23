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Türkiye’yi allak bullak eden fon krizinde dikkat çeken ayrıntı! İşte tutuklu iş adamının parayı kaçırdığı ülke ve serveti

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Türkiye’yi allak bullak eden fon krizinde dikkat çeken ayrıntı! İşte tutuklu iş adamının parayı kaçırdığı ülke ve serveti

Fon krizine ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklu Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Turhan'ın bağlantılı şirketler üzerinden İngiltere'ye 2,55 milyar TL aktardığı belirlenirken, Londra'daki iki şirketin hesaplarında bulunan 29,2 milyon sterline erişim engellendi. İngiliz makamlarına yapılan bildirimin ardından hesaplar dondurulurken paranın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı.

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Foto - Türkiye’yi allak bullak eden fon krizinde dikkat çeken ayrıntı! İşte tutuklu iş adamının parayı kaçırdığı ülke ve serveti

Fon krizine ilişkin yürütülen soruşturmada, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın yurt dışına gerçekleştirdiği para transferlerine ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Turhan'ın, İsviçre'nin ardından İngiltere'ye de yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

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Foto - Türkiye’yi allak bullak eden fon krizinde dikkat çeken ayrıntı! İşte tutuklu iş adamının parayı kaçırdığı ülke ve serveti

Yapılan incelemelerde, 10 Temmuz ile 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında 5 ayrı işlemle toplam 2,55 milyar TL'nin İngiltere'deki PSL Asset Management Limited şirketinin hesabına gönderildiği belirlendi. Söz konusu para transferlerinin açıklama bölümünde İngilizce "Capital Injection" (Sermaye Aktarımı) ifadesinin kullanıldığı saptandı.

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Foto - Türkiye’yi allak bullak eden fon krizinde dikkat çeken ayrıntı! İşte tutuklu iş adamının parayı kaçırdığı ülke ve serveti

Soruşturma kapsamında Londra merkezli PSL Asset Management Limited ile bağlantılı PSL Capital Limited şirketi de incelemeye alındı. Her iki şirketin tek ortağının Pusula Finans Holding A.Ş. olduğu ve şirketlerin Londra'da aynı adreste faaliyet gösterdiği belirlendi. İngiltere'deki yetkili makamlara yapılan bildirimin ardından Barclays Bank PLC bünyesindeki iki şirket hesabına yönelik işlem gerçekleştirildi.

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Foto - Türkiye’yi allak bullak eden fon krizinde dikkat çeken ayrıntı! İşte tutuklu iş adamının parayı kaçırdığı ülke ve serveti

PSL Asset Management Limited hesabındaki 9 milyon sterlin ile PSL Capital Limited hesabındaki 20 milyon 236 bin sterlin olmak üzere toplam 29 milyon 236 bin 285,34 sterlin üzerindeki tasarruf yetkilerinin kaldırıldığı bildirildi.

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Foto - Türkiye’yi allak bullak eden fon krizinde dikkat çeken ayrıntı! İşte tutuklu iş adamının parayı kaçırdığı ülke ve serveti

Hesaplardaki paranın üçüncü kişilere transfer edilmesi de engellendi. İngiltere'deki hesapların dondurulmasının ardından söz konusu tutarın Türkiye'ye iadesine yönelik sürecin başlatıldığı belirtildi.

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Yorumlar

Tortumlu

Çözüm çok basit bu haramileri hapse tıkacaksın hortumladıkları ve yurt dışına kaçırdıkları paraları ödetmeden hapisten çıkarmayacaksın bakın nasıl o paraları kuzu kuzu öderler.
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