Türkiye’yi allak bullak eden fon krizinde dikkat çeken ayrıntı! İşte tutuklu iş adamının parayı kaçırdığı ülke ve serveti
Fon krizine ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklu Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Turhan'ın bağlantılı şirketler üzerinden İngiltere'ye 2,55 milyar TL aktardığı belirlenirken, Londra'daki iki şirketin hesaplarında bulunan 29,2 milyon sterline erişim engellendi. İngiliz makamlarına yapılan bildirimin ardından hesaplar dondurulurken paranın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı.