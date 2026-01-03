Çeçenistan’ın kukla lideri Kadirov için “öldü” iddiası
Çeçenistan'ın kukla lideri Ramazan Kadirov'un öldüğü öne sürüldü. Kadirov'un uzun süredir ağır sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.
Ramazan Kadirov hakkında flaş bir iddia dünya gündemine düştü.
Muhalif kaynaklar ve sosyal medyada yayılan bilgilere göre, uzun süredir böbrek yetmezliği ve çeşitli hastalıklarla boğuşan Kadirov'un hayatını kaybettiği iddia edildi.
Çeçen direnişini bastırmak adına Rusya ile işbirliği yapan ve Ukrayna işgaline gönderdiği "TikTok askerleri" ile tanınan Kadirov'un akıbeti hakkında Kremlin ve Grozni yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak bölgeden gelen haberlerde, Kadirov'un kaldığı hastane çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.
