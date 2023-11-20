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Ekonomi
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Cebinde 15 bin TL’si olanın bir de arsası olacak! Gören, "Bu gerçek mi" diye birbirine soruyor! Kaçırılmayacak fırsatı duyurdular! Yetişen alıyor

2023-11-20 13:00:00
Cebinde 15 bin TL’si olanın bir de arsası olacak! Gören, “Bu gerçek mi” diye birbirine soruyor! Kaçırılmayacak fırsatı duyurdular! Yetişen alıyor

Uygun fiyatlı arsa satışlarıyla dikkat çeken Milli Emlak yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Son olarak o ilimizde yeni arsa ilanı paylaşan Milli Emlak, 15 bin TL’ye arsa sahibi olma imkanı tanıyor. İşte, Milli Emlak arsa satışının detayları… Kenarda birikmişi olan ve bu birikimi nasıl değerlendireceğini bilemeyenler için yeni bir fırsat doğdu. Uygun fiyatlı arsaları ihale yöntemiyle satışa çıkartan Milli Emlak yine uygun bir ilan paylaştı.

#1
Foto - Cebinde 15 bin TL’si olanın bir de arsası olacak! Gören, "Bu gerçek mi" diye birbirine soruyor! Kaçırılmayacak fırsatı duyurdular! Yetişen alıyor

Son ilanını Bayburt’tan yayımlayan Milli Emlak, 15.000 TL’ye arsa sahibi olmanızı sağlayacak. Milli Emlak tarafından yayımlanan son ilan Bayburt ilinden geldi. Bu kapsamda Bayburt’ta 322.34 metrekarelik arsa 15.000 TL’ye satılacak.

#2
Foto - Cebinde 15 bin TL’si olanın bir de arsası olacak! Gören, "Bu gerçek mi" diye birbirine soruyor! Kaçırılmayacak fırsatı duyurdular! Yetişen alıyor

Arsanın teminat bedeli ise 3.900 TL olarak belirlendi. Arsayla ilgili detaylı bilgilere https://bayburt.csb.gov.tr/ adresinden ya da 0458 211 11 69 numaralı telefondan ulaşım sağlanabilecek. Ayrıca uygun fiyatlı arsa ilanlarının tamamına Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi web sitesinden de ulaşabilirsiniz.

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