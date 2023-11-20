Cebinde 15 bin TL’si olanın bir de arsası olacak! Gören, “Bu gerçek mi” diye birbirine soruyor! Kaçırılmayacak fırsatı duyurdular! Yetişen alıyor

Uygun fiyatlı arsa satışlarıyla dikkat çeken Milli Emlak yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Son olarak o ilimizde yeni arsa ilanı paylaşan Milli Emlak, 15 bin TL’ye arsa sahibi olma imkanı tanıyor. İşte, Milli Emlak arsa satışının detayları… Kenarda birikmişi olan ve bu birikimi nasıl değerlendireceğini bilemeyenler için yeni bir fırsat doğdu. Uygun fiyatlı arsaları ihale yöntemiyle satışa çıkartan Milli Emlak yine uygun bir ilan paylaştı.