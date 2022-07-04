2022-07-04 15:04:29 Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
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1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.
Çalışmalar teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapıldı.
Düz koşu ile başlayan idman, ısınma hareketleriyle sürdü.
Futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
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