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Spor
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Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

2022-07-04 15:04:29
Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

#1
Foto - Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.

#2
Foto - Çalışmalar teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapıldı.

Çalışmalar teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapıldı.

#3
Foto - Düz koşu ile başlayan idman, ısınma hareketleriyle sürdü.

Düz koşu ile başlayan idman, ısınma hareketleriyle sürdü.

#4
Foto - Futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

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