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Spor
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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı anlatımı

2024-08-25 11:49:12
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı anlatımı

Fenerbahçe, Rizespor karşısında Göztepe beraberliğini unutmak için sahaya çıkacak.

#1
Foto - Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı anlatımı

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Karadeniz ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.

#2
Foto - Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı anlatımı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

#3
Foto - Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı anlatımı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile zorlu bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Ligde geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında berabere kalarak 2 puan bırakan Fenerbahçe, bu akşam Çaykur Rizespor deplasmanını kayıpsız atlatma peşinde olacak. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

#4
Foto - Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı anlatımı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

#5
Foto - Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı anlatımı

Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek. Müsabakanın VAR hakemi ise; Onur Özütoprak oldu.

#6
Foto - Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı anlatımı

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde; "Livakovic - Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde - İsmail, Szymanski - İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri"

#7
Foto - Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı anlatımı

HEDEF RİZE DEPLASMANINI KAYIPSIZ GEÇMEK Lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Rize deplasmanını kayıpsız geçmeye çalışacak.

#8
Foto - Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı anlatımı

Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Fred Rodrigues, takıma döndü. Uzun süreli sakatlığı nedeniyle önemli maçlar kaçıran tecrübeli orta saha, son dönemde takımla çalıştı.

#9
Foto - Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı anlatımı

Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Fred'in yanı sahadaki yerini alması bekleniyor. FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel bilek sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent'in yanı sıra cezalı olan Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almadı. Samet Akaydin ise Jose Mourinho tarafından ilk kez kafileye dahil edildi.

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