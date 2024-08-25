2024-08-25 11:49:12 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı anlatımı
Fenerbahçe, Rizespor karşısında Göztepe beraberliğini unutmak için sahaya çıkacak.
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Fenerbahçe, Rizespor karşısında Göztepe beraberliğini unutmak için sahaya çıkacak.
Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Karadeniz ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile zorlu bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Ligde geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında berabere kalarak 2 puan bırakan Fenerbahçe, bu akşam Çaykur Rizespor deplasmanını kayıpsız atlatma peşinde olacak. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek. Müsabakanın VAR hakemi ise; Onur Özütoprak oldu.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde; "Livakovic - Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde - İsmail, Szymanski - İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri"
HEDEF RİZE DEPLASMANINI KAYIPSIZ GEÇMEK Lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Rize deplasmanını kayıpsız geçmeye çalışacak.
Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Fred Rodrigues, takıma döndü. Uzun süreli sakatlığı nedeniyle önemli maçlar kaçıran tecrübeli orta saha, son dönemde takımla çalıştı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Fred'in yanı sahadaki yerini alması bekleniyor. FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel bilek sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent'in yanı sıra cezalı olan Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almadı. Samet Akaydin ise Jose Mourinho tarafından ilk kez kafileye dahil edildi.
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