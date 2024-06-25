Çayın limonsuz içilmediği Bayburt'ta pazarın zam şampiyonu limon oldu

42 yıldır pazarcılıkla uğraşan, pazarda limon satan 68 yaşındaki Talat Çalgan yüksek fiyatlara rağmen ortalama 20-30 kilo limon sattığını belirtti. Çalışmaktan yorulmadığını ifade eden Çalgan, "Hiç yorulmuyorum, neden yorulayım çalışan adam yorulur mu? Çalışan adam daha keyifli, daha neşeli, daha güler yüzlü olur" dedi. 30-40 yıldır esnaflık yapan Ömer Gencer isimli pazarcı ise fiyatların mevsim normallerine göre uygun olduğunu belirterek, limondan sonra en çok zamlanan ürünün ıspanak olduğunu kaydetti. Domates, biber, patlıcan gibi sebzelerin 20-25 liradan satıldığını söyleyen Gencer, "Pazar yerinin zam şampiyonu limon. Diğer ürünlerde pek bir artış yok. Meyve-sebze fiyatları normal, mevsim normallerine göre fiyatları güzel. Zam şampiyonu limonu fiyat olarak takip eden ikinci ürün ise ıspanak. Ispanak biraz zamlandı, 40 liradan satılıyor. Diğer sebze ve meyvelerin fiyatları ise normal düzeyde. 20-25 lira aralığında fiyatlarımız " diyerek konuştu.