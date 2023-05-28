  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
8
Çay alım yerine sandık kuruldu

2023-05-28 13:20:58
Çay alım yerine sandık kuruldu

Rize'de vatandaşlar çay alım yerine kurulan sandıkta oy kullandı.

#1
Foto - Çay alım yerine sandık kuruldu

Rize’de çay toplamaya bir günlük ara veren üreticiler, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında çay alım yerinde kurulan sandıklarda oyunu kullandı. Oğlu ve bir vatandaşın yardımıyla sandık başına gelen Fatma Kaya (93) da oyunu çay alım yerinde kurulan sandığa kendi elleriyle attı

#2
Foto - Çay alım yerine sandık kuruldu

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylaması nedeniyle, devlet ve özel sektör çay alım kampanyasına da bir günlük ara verildi.

#3
Foto - Çay alım yerine sandık kuruldu

Çay hasadı için memleketlerine gelen üreticilerin bir kısmı seçmen kayıtlarının bulunduğu bölgelere giderken, çay alım yerlerinde de oy sandığı kuruldu. Çay üreticileri, Artvin’in Hopa ilçesindeki bir çay fabrikasında, Rize’de ise 50 çay alım yerinde sandık başına giderek, oyunu kullandı.

#4
Foto - Çay alım yerine sandık kuruldu

Rize'nin Dağsu Mahallesi'nde yaşayan Fatma Kaya, çay alım yerinde kurulan sandıkta oyunu kullandı. Oğlu ve bir vatandaşın yardımıyla sandık başına gelen Kaya, kendi elleri ile zarfı sandığa attı.

#5
Foto - Çay alım yerine sandık kuruldu

#6
Foto - Çay alım yerine sandık kuruldu

#7
Foto - Çay alım yerine sandık kuruldu

TRT dizisiyle ünlenen Merve Dizdar Türkiye'yi kötüledi
Medya

TRT dizisiyle ünlenen Merve Dizdar Türkiye'yi kötüledi

TRT’de rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisiyle tanınan oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi kötüledi
İşte Rusların görmek istediği dolar kuru
Ekonomi

İşte Rusların görmek istediği dolar kuru

Rusya'da artan dolar kuru sonrası yatırımcılar, dövizin 50 rubleyi geçmemesi gerektiğine inanıyor.
Selçuk Bayraktar’dan flaş açıklama: Asla affedilmeyecekler
Teknoloji

Selçuk Bayraktar’dan flaş açıklama: Asla affedilmeyecekler

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 27 Mayıs darbesinin yıldönümü hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu...
İkiside bu ülkenin ekmeğini yiyor! Sanatçı var sanatçı var…
Gündem

İkiside bu ülkenin ekmeğini yiyor! Sanatçı var sanatçı var…

Cannes film festivalinde ödül alan oyuncu Merve Dizdar, Türkiye’yi tüm dünyaya kötülemişti. Bu görüntülerin ardından Kuruluş Osman dizisinin..
Prof. Dr. Didem Yılmaz'dan seçim manipülasyonu! Soruşturma başlatıldı
Gündem

Prof. Dr. Didem Yılmaz'dan seçim manipülasyonu! Soruşturma başlatıldı

Bahçeşehir Üniversitesi Anayasa hukuku Anabilim dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Didem Yılmaz seçim öncesi manipülasyona imza attı. Üniversite y..
Bursa'da bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Yerel

Bursa'da bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23