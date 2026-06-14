Evet, çok zorlu günler sonrasında bölgedeki barış ortamının tesisi hem ülkemiz hem de bölgedeki diğer müslüman ülkeler için bence çok çok önemli. Çünkü ekonomik anlamda daralan pazarın da bir şekilde tüm ülkelere yansımasını da düşünürsek, bu yönden Katil ABD’nin bu savaşı sonlandırması da umarım Türkiye’miz için de daha da hayırlı olacaktır. Her zaman söylenen bir söz vardır... Savaşın hiçbir zaman kazananı olmaz... Hürmüz üzerinden koparılan fırtınalar sonrasında bile çoğu ülkenin, başta İran olmak üzere, kayıpları sonrasında doğru metodun inşa edilmesi bölgesel ekonomi için ayrı bir önem teşkil ediyor...