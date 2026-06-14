Selma Savcı yazdı! Geri vitese takan Trump’tan manevra...
yeniakit.com.tr'nin etkili kalemlerinden Selma Savcı, Trump'ın İran savaşını sonlandırması sürecindeki geri viteslerini tek tek yazdı...
yeniakit.com.tr'nin etkili kalemlerinden Selma Savcı, Trump'ın İran savaşını sonlandırması sürecindeki geri viteslerini tek tek yazdı...
İşte o yazı;
ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir programda İran’ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, “Bugün İran ile savaşı bitirdik.” demesinin ardından bir curcuna koptu ki hakikaten yine ABD’lilerin alçakça tavırları ve masada bir türlü doğruyu savunamayan tarzları sebebiyle yıllar sonra yeniden Dallas’ı bize izlettiler...
Özellikle tüm dünyaya kan kusturan, kafalarına göre çoluğu çocuğu katletmeyi bir terör ile bağdaşlaştırıp ‘Irak’a özgürlük getireceğiz’ dedikten sonra Irak‘taki Ebu Gureyb Cezaevi‘ndeki görüntüleri daha dün gibi akıllarımızda yer edinmişken, hangi zırdeli bize ABD’nin kandan beslenmediğini söyleyebilir ki...
Hatırlarsanız savaşın ilk başlarında İran’da bir okulun bombalanması sonucu 165 kişi hayatını kaybetmişti... Böylesi kan emici bir şeytan olan ABD’nin başındaki sarı başbelası Trump’ın “Duydunuz mu bilmiyorum, bugün İran ile savaşı bitirdik. Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamaya razı oldular ki bu bizim ısrarcı olduğumuz bir konuydu. Tüm amacımız buydu. Amacımızın yüzde 95’i buydu.” ifadelerini kullanması da aslında gelinen noktada nasıl bir zalimlik örneğinin işaretlerini bize göstermektedir... Siz bakmayın Trump’ın cort cort atmasına... Çünkü kendisi de işin ekonomik olarak sarpa sardığının farkında... Evet ABD bugün dünyanın ekonomik anlamda en güçlü ülkesi ama bu büyük bir zararla bu saldırıları kapattığı gerçeğini gölgeleyemez...
Özellikle ABD Kongresi tarafından yayımlanan bir raporoa, İran ile devam eden savaşta Amerikan ordusunun askeri havacılık alanında uğradığı büyük kayıpları gözler önüne sermişti. “Destansı Öfke” (Operation Epic Fury) adı verilen operasyonun başlangıcından bu yana 42 ABD askeri hava aracının düştüğü, düşürüldüğü ya da ağır hasar gördüğü açıklanmıştı... Ve bugün Pentagon, bölgedeki tamir ve ikame maliyeti tahminlerini 25 milyar dolardan 29 milyar dolara yükselterek, içinde bulunulan durumu tüm dünyaya ilan etmişti.
Arabulucu ülke Pakistan’ın Başbakanı Şahbaz Şerif de bu savaşın sonlandırılması için ev sahipliği yapmıştı. Şerif yaptığı açıklamada, “ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasının nihai metni üzerinde uzlaşı sağlandı. Pakistan, sürecin sonraki aşamalarını tamamlamak için her iki tarafla da yakın temas halinde çalışıyor. Barışa hiç olmadığı kadar yakınız.” ifadelerini kullandı... Daha sonra ise İran Dışişleri Bakanı Arakçi, “İslamabad Mutabakat Zaptı’na hiç bu kadar yakın olmamıştık” dedi. Arakçi açıklamasında, “Zaptın sonuçlandırılması beklenirken medyanın içerik hakkında spekülasyon yapmaktan kaçınması gerekmektedir. Sorumlu ve şeffaf yaklaşımımız doğrultusunda, tüm ayrıntılar zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.
Ve yine savaşın seyrini kabul ettikten sonra geri vitese takan ve şunun da garantisini veremiyorum doğal olarak bu yazımızı kaleme aldığımız şu dakikalarda bile Trump’ın alçakça bir manevra yapacağını da görürsek şaşırmamalıyız.
Sabah savaşı bitirdik açıklaması yapan Trump’ın akşama doğru yine İran’ı suçlaması ise büyük bir hezeyan içinde olduğunu bizlere gösterdi... ABD Başkanı Donald Trump akşam saatlerinde, İran’ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde medyaya sızdırdığını savunarak “Kendilerini toparlasalar iyi olur, hem de hemen.” yorumunu yaptı. ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasında nihai aşamasına geldiği belirtilen anlaşmaya ilişkin maddelerin sızdırılması konusunda Tahran’ı suçladı. Trump, açıklamasında, “İran’ın sahte haber kaynaklarına sızdırdığı şartların, yazılı olarak kararlaştırılan şartlarla hiçbir ilişkisi yoktur. Anlaşma sağlandığına dair zayıf ve acınası açıklamaları da dahil olmak üzere söyledikleri hiçbir şey gerçeklerle uyuşmamaktadır.” diyerek bir türlü savaşta büyük yara aldığının özeleştirisini yapamadı...
Özellikle Hürmüz Boğazı’nda İran’ın istikrarlı duruşu ve her ne olursa olsun ABD’nin bilinçaltındaki o tehlikeli yolları da ortadan kaldırmış oldu. Günün sonunda ise; ABD’li üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamalar zinciri ABD-İran savaşındaki gelişmelerin en sıcak hali olarak karşımızda durdu... ABD’li üst düzey bir yetkili, ülkesi ile İran arasındaki anlaşmada sona gelindiğini belirterek anlaşma ile İran’ın nükleer programının tasfiye edileceğini ve elindeki zenginleştirilmiş uranyumun kendilerine iletileceğini açıkladı. AA’nın verilerine göre; ABD’li yetkili, düzenlediği telekonferansta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran’la anlaşmada artık son aşamaya gelindiğini vurgulayan yetkili, şunları kaydetti:
“Bu anlaşmayı önümüzdeki birkaç gün içinde imzalamayı bekliyoruz. Size kesin bir tarih veremem ancak bir tahminde bulunmam gerekirse bu sabah yüzde 75 derdim. Şu anda bu oran muhtemelen yüzde 80 ya da yüzde 85 civarında, ancak yüzde 100 değil çünkü sistemleri oldukça karmaşık.” ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la anlaşmaya ilişkin kamuoyuna verdiği sözlerin bu anlaşmayla yerine getirildiğini ve Amerikan halkının anlaşmadan mutlu olacağına inandıklarını belirten yetkili, bu yolla İran’ın nükleer silah sahibi olmayacağının altını çizdi.
Söz konusu anlaşmayla ABD’nin temel önceliklerinin büyük oranda yerine getirildiğini vurgulayan yetkili, anlaşmayla öne çıkan dört başlığı şu şekilde özetledi: “Bu anlaşmanın sağladığı sonuçlar şunlar: Birincisi, Hürmüz Boğazı yeniden açılıyor ve (ABD’nin İran’a yönelik) ablukayı kaldırıyor. İkincisi, İran’ın nükleer programının tasfiyesini sağlıyor. Üçüncüsü, ABD’nin (İran’daki) zenginleştirilmiş materyali (uranyum) almasına yol açıyor. Dördüncüsü, anlaşma bölgede uzun vadeli bir barışı garanti ediyor.”
Yetkili, anlaşma çerçevesinde İran’daki zenginleştirilmiş uranyumun yerinde imha edilip daha sonra ülke dışına çıkarılmasının öngörüldüğünü belirterek aslında barışın ilk sinyalleri de verilmiş oldu.
Evet, çok zorlu günler sonrasında bölgedeki barış ortamının tesisi hem ülkemiz hem de bölgedeki diğer müslüman ülkeler için bence çok çok önemli. Çünkü ekonomik anlamda daralan pazarın da bir şekilde tüm ülkelere yansımasını da düşünürsek, bu yönden Katil ABD’nin bu savaşı sonlandırması da umarım Türkiye’miz için de daha da hayırlı olacaktır. Her zaman söylenen bir söz vardır... Savaşın hiçbir zaman kazananı olmaz... Hürmüz üzerinden koparılan fırtınalar sonrasında bile çoğu ülkenin, başta İran olmak üzere, kayıpları sonrasında doğru metodun inşa edilmesi bölgesel ekonomi için ayrı bir önem teşkil ediyor...
Umarız bir daha bu eli kanlı ABD’nin de saldırıları küçük bahaneler ortaya atılarak alevlenmez... Bölgenin barış içerisinde yaşaması Türkiye’mizin şahlanışına kesinlikle katkıda bulunacaktır vesselam....
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