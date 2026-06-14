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#1
Foto - Kızılay yılın ilk 5 ayında 1,2 milyon ünite kan bağışı aldı

14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla verilerini paylaşan Türk Kızılay, bu yılın ilk beş ayında 1 milyon 246 bin 400 ünite kan bağışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Aynı dönemde kan bağışında bulunanların yüzde 21'ini 18-24 yaş aralığındaki gençler oluşturdu.

#2
Foto - Kızılay yılın ilk 5 ayında 1,2 milyon ünite kan bağışı aldı

Türk Kızılay, gönüllü ve düzenli kan bağışçılarının desteğiyle bu yılın ilk beş ayında 1 milyon 197 bin 512 düzenli bağışçının katkısıyla 1 milyon 246 bin 400 ünite kan bağışı aldı. Türk Kızılay'a kan bağışında bulunanların yüzde 21'ini 18-24 yaş aralığındaki gençler oluştururken, bağışçı profilinde erkeklerin oranı yüzde 85, kadınların oranı ise yüzde 15 olarak kaydedildi. A-B-0 kan grubu sistemini keşfederek tıp dünyasında çığır açan Nobel Ödüllü bilim insanı Karl Landsteiner'in doğum gününe atfen her yıl 14 Haziran'da kutlanan ve bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla verilerini paylaşan Türk Kızılay, gönüllü kan bağışının güçlenmesi için yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını da açıkladı.

#3
Foto - Kızılay yılın ilk 5 ayında 1,2 milyon ünite kan bağışı aldı

Eğitim faaliyetleriyle milyonlara ulaşıldı. Türk Kızılay, gönüllü kan bağışı kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla saha çalışmaları ve farkındalık faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 3 milyon 41 bin 278 ünite kan bağışı alarak kuruluş tarihinin en yüksek yıllık bağış rakamına ulaşan Kızılay, bu yılın ilk beş ayında gerçekleştirdiği 2 bin 197 eğitim faaliyeti kapsamında 1 milyon 225 bin 50 kişiye kan bağışı konusunda farkındalık eğitimi verdi. Kan bağışını güçlendiren projeler. Türk Kızılay, farklı kurum ve kuruluşlarla geliştirdiği iş birlikleriyle ulusal kan temin sistemini desteklemeyi sürdürüyor. Talasemi Federasyonu ve Kan Hastalıkları Federasyonu iş birliğiyle yürütülen “Biz İyilik Severiz” Projesi kapsamında 40 bin 783 kişilik bağışçı havuzu oluşturulurken, 4 bin 63 düzenli bağışçı sisteme kazandırıldı ve 247 hasta-bağışçı eşleşmesi gerçekleştirildi. Gönüllü kan bağışının yaygınlaştırılması amacıyla 82 kurum ve kuruluşla iş birliği yürüten Türk Kızılay, yaz dönemlerinde bağış sürekliliğini desteklemek için “Mahallenin Gücü İyilikle Büyür” projesini hayata geçirdi. “Hastaya Kan, Ormana Can” projesi kapsamında ise 1 milyon 579 bin 400 bağışçının desteğiyle 4 milyon 738 bin 200 fidan toprakla buluşturuldu.

#4
Foto - Kızılay yılın ilk 5 ayında 1,2 milyon ünite kan bağışı aldı

TÜRKÖK'ün umut havuzu 1,2 milyon bağışçı adayını aştı. Türk Kızılay ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK), kök hücre nakli bekleyen hastalar için umut olmaya devam ediyor. 2014 yılında başlayan çalışmalar sonucunda aktif kök hücre adayı sayısı 1 milyon 231 bin 392'ye yükseldi. TÜRKÖK kapsamında bugüne kadar 36 bin 905 hasta-bağışçı eşleşmesi gerçekleştirilirken, 8 bin 500 kişiden kök hücre toplama süreci başarıyla tamamlandı. Protürk Plazma İlaç Tesisi’nin temeli atıldı. Türk Kızılay, gönüllü bağışçılarının desteğiyle temin ettiği kanın plazma bileşenini yüksek katma değerli ilaçlara dönüştürmek amacıyla yürüttüğü Protürk Projesi kapsamında önemli bir adım attı. Ankara’nın Çubuk ilçesinde, Türk Kızılay ile Güney Koreli SK Plasma iş birliğinde hayata geçirilecek Türk Kızılay Protürk Plazma İlaç Tesisi’nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayın bağlantısıyla katıldığı törenle atıldı. Faaliyete geçtiğinde Albümin, İmmünoglobulin ve pıhtılaşma faktörleri gibi kritik plazma ürünlerinin yurt içinde üretilmesi hedeflenen tesis, Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığının azaltılmasına ve sağlık ekosistemine stratejik katkı sağlayacak.

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