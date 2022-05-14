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Çatalca'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

2022-05-14 08:05:21
Çatalca'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Çatalca'da servis otobüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Ahmediye Mahallesi Çatalca-İstanbul yolunda seyir halinde olan Alaattin Ç. idaresindeki 34 LCZ 326 plakalı servis otobüsü, park halindeki 81 ABU 870 plakalı tıra arkadan çarptı.

Ahmediye Mahallesi Çatalca-İstanbul yolunda seyir halinde olan Alaattin Ç. idaresindeki 34 LCZ 326 plakalı servis otobüsü, park halindeki 81 ABU 870 plakalı tıra arkadan çarptı.

#2
Foto - Kazada otobüste sıkışan Alaattin Ç. ile tırın sürücüsü yaralandı.

Kazada otobüste sıkışan Alaattin Ç. ile tırın sürücüsü yaralandı.

#3
Foto - Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otobüs şoförü Alaattin Ç.'yi ağır yaralı olarak bulunduğu yerden çıkardı. Alaattin Ç. ile hafif yaralanan tırın sürücüsü, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza sırasında yolda seyir halinde olan ve otobüsten kopan parçaya çarpan bir otomobilde de hasar oluştu.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otobüs şoförü Alaattin Ç.'yi ağır yaralı olarak bulunduğu yerden çıkardı. Alaattin Ç. ile hafif yaralanan tırın sürücüsü, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza sırasında yolda seyir halinde olan ve otobüsten kopan parçaya çarpan bir otomobilde de hasar oluştu.

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