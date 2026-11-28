Endonezya Donanması, PT Lundin Industry Invest tarafından üretilen ve testlerde 58 knot hıza ulaşan ilk KSR X33 insansız hücum botunu "Patkamla Geledek" adıyla envanterine kattı. 2027 yılına kadar teslim edilmesi hedeflenen üç yeni ve daha büyük KSR X33 botunda ise Kongsberg sistemlerinin yerini ASELSAN çözümlerinin alması ve platformlara dört adet ROKETSAN ÇAKIR gemisavar füzesi entegre edilmesi gündemde bulunuyor. 300 kilometre menzilli ÇAKIR füzelerinin tercih edilmesinin Türk savunma sanayiinin Asya-Pasifik pazarındaki ihracat konumunu güçlendireceği değerlendirmesi yapılıyor.