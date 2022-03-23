Canlı altın fiyatı gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 24 Mart 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları son durum:

Canlı altın fiyatları son günlerin en çok sorgulanan ve araştırılan konuların başında gelmekte. Kur korumalı TL mevduat hesabın devreye girmediği dönemde 1064 TL seviyelerini gören gram altın fiyatı, kur korumalı TL hesabının işleme başlamasıyla birlikte geri çekildi. Uzun bir süredir hafif de olsa düşmeler ve çıkmalar gösteren altın fiyatları ta ki Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesiyle birlikte yeni zirveleri zorladı. 964 TL’yi gören gram altın fiyatları anlık çeyrek altın fiyatı, güncel cumhuriyet altın fiyatı da yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerinin başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında da düşmeler söz konusu olurken, buna Fed ve TCM’nin faiz kararı da eklenmesiyle birlikte altın fiyatları düşüşe geçti. Altın yatırımcısı anlık altın fiyatları sorgulaması yapıyor. Peki altın fiyatları son durum ne? Altın fiyatı ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 24 Mart 2022 canlı altın fiyatları.