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Ekonomi
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Canlı altın fiyatı gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 24 Mart 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları son durum:

2022-03-23 08:47:35
Canlı altın fiyatı gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 24 Mart 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları son durum:

Anlık altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Ukrayna’da çatışmalar devam ederken taraflar arasındaki müzakere görüşmeleri altın ve dolar fiyatlarında rüzgarı terse döndürdü. Canlı altın fiyatları dünya genelindeki küresel olaylardan bir hayli etkilenmekte. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte güncel gram altın fiyatı 964 TL seviyelerini gördü. Fed ve TCMB’nin faiz kararları sonrası altın fiyatları dolar kuru gibi geriye çekilmeyi bildi. Anlık altın fiyatları sorgusu yapan yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altın fiyatları son durum takibi yapıyor. Peki altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatı son dakiki ne durumda? Canlı altın fiyatı gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları cumhuriyet altını, yarım altın anlık ne kadar? İşte 24 Mart 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları son durum verileri.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları son günlerin en çok sorgulanan ve araştırılan konuların başında gelmekte. Kur korumalı TL mevduat hesabın devreye girmediği dönemde 1064 TL seviyelerini gören gram altın fiyatı, kur korumalı TL hesabının işleme başlamasıyla birlikte geri çekildi. Uzun bir süredir hafif de olsa düşmeler ve çıkmalar gösteren altın fiyatları ta ki Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesiyle birlikte yeni zirveleri zorladı. 964 TL’yi gören gram altın fiyatları anlık çeyrek altın fiyatı, güncel cumhuriyet altın fiyatı da yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerinin başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında da düşmeler söz konusu olurken, buna Fed ve TCM’nin faiz kararı da eklenmesiyle birlikte altın fiyatları düşüşe geçti. Altın yatırımcısı anlık altın fiyatları sorgulaması yapıyor. Peki altın fiyatları son durum ne? Altın fiyatı ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 24 Mart 2022 canlı altın fiyatları.

Canlı altın fiyatları son günlerin en çok sorgulanan ve araştırılan konuların başında gelmekte. Kur korumalı TL mevduat hesabın devreye girmediği dönemde 1064 TL seviyelerini gören gram altın fiyatı, kur korumalı TL hesabının işleme başlamasıyla birlikte geri çekildi. Uzun bir süredir hafif de olsa düşmeler ve çıkmalar gösteren altın fiyatları ta ki Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesiyle birlikte yeni zirveleri zorladı. 964 TL’yi gören gram altın fiyatları anlık çeyrek altın fiyatı, güncel cumhuriyet altın fiyatı da yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerinin başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında da düşmeler söz konusu olurken, buna Fed ve TCM’nin faiz kararı da eklenmesiyle birlikte altın fiyatları düşüşe geçti. Altın yatırımcısı anlık altın fiyatları sorgulaması yapıyor. Peki altın fiyatları son durum ne? Altın fiyatı ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 24 Mart 2022 canlı altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.923,64, 1.924,08,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.923,64, 1.924,08,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 915,21, 919,80,

GRAM ALTIN FİYATI 915,21, 919,80,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 915,76, 915,86,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 915,76, 915,86,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.465,34, 1.497,69,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.465,34, 1.497,69,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.860,85, 5.971,43,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.860,85, 5.971,43,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.921,27, 2.994,87,

YARIM ALTIN FİYATI 2.921,27, 2.994,87,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.860,85, 5.971,43,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.860,85, 5.971,43,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.032,14, 6.182,47,

ATA ALTIN FİYATI 6.032,14, 6.182,47,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 502,46, 602,80,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 502,46, 602,80,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 830,74, 858,21,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 830,74, 858,21,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.779,00, 14.995,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.779,00, 14.995,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,83, 11,85,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,83, 11,85,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,83, 24,85,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,83, 24,85,

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