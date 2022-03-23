2022-03-23 08:47:35 Canlı altın fiyatı gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 24 Mart 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları son durum:
Anlık altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Ukrayna’da çatışmalar devam ederken taraflar arasındaki müzakere görüşmeleri altın ve dolar fiyatlarında rüzgarı terse döndürdü. Canlı altın fiyatları dünya genelindeki küresel olaylardan bir hayli etkilenmekte. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte güncel gram altın fiyatı 964 TL seviyelerini gördü. Fed ve TCMB’nin faiz kararları sonrası altın fiyatları dolar kuru gibi geriye çekilmeyi bildi. Anlık altın fiyatları sorgusu yapan yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altın fiyatları son durum takibi yapıyor. Peki altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatı son dakiki ne durumda? Canlı altın fiyatı gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları cumhuriyet altını, yarım altın anlık ne kadar? İşte 24 Mart 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları son durum verileri.