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Çankırı’da heyecanlandıran gelişme! Anadolu topraklarında 9 milyon yıl önceye ait kemik bulundu

2024-09-10 11:45:25
Çankırı’da heyecanlandıran gelişme! Anadolu topraklarında 9 milyon yıl önceye ait kemik bulundu

Çankırı’da yürütülen kazı çalışmalarından fillerin atalarına ait olduğu düşünülen yaklaşık 9 milyon yıllık kemikler bulundu.

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Foto - Çankırı’da heyecanlandıran gelişme! Anadolu topraklarında 9 milyon yıl önceye ait kemik bulundu

Çankırı'da bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık 9 milyon yıl önce yaşamış bir file ait kemikler bulundu. Çankırı-Yapraklı kara yolundaki "Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde kazı çalışmaları 27 yıldır sürüyor. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında bugüne kadar atların atalarına ait dört tür, fillerin atalarına ait iki tür, zürafaların atalarına ait dört tür, kılıç dişli kedigiller, su samurları, oklu kirpiler, ayılar, domuzgiller gibi 43 farklı türe ait 4 bin 320 numaralı fosil (bütüne yakın) bulunurken, bir o kadar da numarasız fosil bulundu. Bu yıl temmuz ayının ilk haftasında başlayan çalışmalar kapsamında fillerin atalarına ait yaklaşık 9 milyon yıllık kemikler bulundu ayrıca birçok kalıntıya ulaşıldı.

#2
Foto - Çankırı’da heyecanlandıran gelişme! Anadolu topraklarında 9 milyon yıl önceye ait kemik bulundu

Prof. Dr. Sevim Erol, Çorakyerler'in bir omurgalı fosil yatağı olduğunu, küçük ve büyük omurgalılara ait birçok iskelet bölümlerinin bulunduğunu söyledi.

#3
Foto - Çankırı’da heyecanlandıran gelişme! Anadolu topraklarında 9 milyon yıl önceye ait kemik bulundu

Şimdiye kadar yaptıkları çalışmalar kapsamında bölgede 43 farklı türe ait fosiller bulduklarını hatırlatan Sevim Erol, "Şu anda kazılan alanda bir filin üst kol kemikleri ile ayak kemikleri çıkarılıyor. Daha doğrusu üst kol kemiği çıkarıldı. Bu sene çok sayıda fil iskeletleri bulduk. Çorakyerler'de fillerin atalarına ait iki farklı tür var. Bir tanesi daha iri 'konobelodon' cinsinin bir türü, daha ufak olan diğeri ise 'choerolophodon' cinsine ait ikinci bir tür. Şu anda çıkarılan iri fil türüne ait üst kol kemiği." dedi.

#4
Foto - Çankırı’da heyecanlandıran gelişme! Anadolu topraklarında 9 milyon yıl önceye ait kemik bulundu

Kazı sezonunun sonuna doğru yaklaştıklarını belirten Sevim Erol, şunları kaydetti: "Bu alanın tarihi önce 8 milyon olarak yayınlanmıştı ancak her geçen gün çıkan yeni türlerin bazı pirimitif (az gelişmiş) özelliklerine bakarak yani son yıllarda çıkardığımız fosillerin özelliklerine bakarak 9 milyona kadar giden örneklerimizin olduğunu anlamış bulunuyoruz. Çorakyerler'de daha önceki yıllarda uzmanlarımız tarafından mikro ve makro omurgalıların karşılaştırmalı analizleriyle tarihlendirmesi yapıldı."

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Foto - Çankırı’da heyecanlandıran gelişme! Anadolu topraklarında 9 milyon yıl önceye ait kemik bulundu

Pro. Dr. Sevim Erol, gelecek yıl İspanya'dan bir Türk tarihlendirme uzmanının bölgede uranyum-potasyum tarihlendirmesi yapacağını, bu çalışmayla Çorakyerler'in daha detaylı tarihlendirmesinin yapılmış olacağını sözlerine ekledi.

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