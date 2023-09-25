Canan Karatay yine haklı çıktı! Aylar öncesinde söylemişti! Helal olsun sana hocam

Ülkemizde yeri doldurulamayacak isimlerden olan Canan Karatay, paylaştığı tarif ile gündeme geldi. Aylar öncesinde duyurduğu o tarifi, birçok bilim insanı destekledi. Kilo vermek isteyen vatandaşlara duyurulan sayısız faydası görülüyor. İşte tüm detaylar... Türkiye'de iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı olarak bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği tarifler ile dikkat çekmeye devam ediyor. Zayıflamak isteyenlerin arayıp da bulamadığı tarifi aylar öncesinde duyurmuştu. Zayıflamanın yanı sıra birçok faydası bulunan bu tarif, bilim insanları tarafından da destek gördü.