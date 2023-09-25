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Sağlık
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Canan Karatay yine haklı çıktı! Aylar öncesinde söylemişti! Helal olsun sana hocam

2023-09-25 15:58:27
Canan Karatay yine haklı çıktı! Aylar öncesinde söylemişti! Helal olsun sana hocam

Ülkemizde yeri doldurulamayacak isimlerden olan Canan Karatay, paylaştığı tarif ile gündeme geldi. Aylar öncesinde duyurduğu o tarifi, birçok bilim insanı destekledi. Kilo vermek isteyen vatandaşlara duyurulan sayısız faydası görülüyor. İşte tüm detaylar... Türkiye'de iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı olarak bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği tarifler ile dikkat çekmeye devam ediyor. Zayıflamak isteyenlerin arayıp da bulamadığı tarifi aylar öncesinde duyurmuştu. Zayıflamanın yanı sıra birçok faydası bulunan bu tarif, bilim insanları tarafından da destek gördü.

#1
Foto - Canan Karatay yine haklı çıktı! Aylar öncesinde söylemişti! Helal olsun sana hocam

Canan Karatay tarafından paylaşılan limonlu su tarifi milyonların dikkatini çekti. Ülkemizde sürekli olarak sağlıklı beslenme ve sağlıklı yiyecekler hakkında paylaşımlarda bulunan Karatay, en sağlıklı içeceklerden birisini paylaştı. Kilo vermek isteyenlerin gündeminde yer alan tarif hem lezzeti hem de faydalarıyla birlikte ön plana çıkıyor. Canan Karatay'ın açıklamasına göre limon suyu; bağırsakları aktif bir şekilde çalıştırır ve sindirim sistemini oldukça rahatlatır. Yağ yakımında yardımcı olduğu da faydaları arasında yer alıyor.

#2
Foto - Canan Karatay yine haklı çıktı! Aylar öncesinde söylemişti! Helal olsun sana hocam

Canan Karatay açıklamalarında, limonlu suyun karaciğerin en sevdiği besinlerden olduğunu belirterek, "Karaciğeri toksinlerden temizlemeye yarayan limonlu su, bağışıklığı kuvvetlendirir. Metabolizma ve sindirim probleminin önüne geçer. Pektin lifi içeriği ile iştah kontrolü de sağlar." açıklamasında bulundu. Aylar öncesinde verdiği bu tarif birçok bilim insanı tarafından da onaylandı.

#3
Foto - Canan Karatay yine haklı çıktı! Aylar öncesinde söylemişti! Helal olsun sana hocam

Limonlu su hazırlamak için gerekli olan malzemeler şu şekilde: • 2 adet limon • 1 litre su • Buz

#4
Foto - Canan Karatay yine haklı çıktı! Aylar öncesinde söylemişti! Helal olsun sana hocam

Limonlu su yapılışı: • Hazırladığınız limonların kabuğunu rendeleyin ve suyunu sıkın. • Karıştırma kabına koyduğunuz limon suyunun üzerinde rendelediğiniz kabukları ekleyerek karıştırmaya devam edin. • Malzemeleri karıştırdıktan sonra iyice homojen olmasına dikkat edin. • Hazırladığınız limonlu suyu buzdolabına koyarak soğumaya bırakın. • Servis yapmadan önce içerisine birkaç buz küpü koyarak daha serin bir hale getirebilirsiniz.

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