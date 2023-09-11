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Sağlık
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Canan Karatay sabahları avuç avuç yiyor! Dipçik gibi olmanın sırrı bu besinde! Bir tanesi bile şifa dolu

2023-09-11 11:45:38
Canan Karatay sabahları avuç avuç yiyor! Dipçik gibi olmanın sırrı bu besinde! Bir tanesi bile şifa dolu

Güne enerji ile başlamak isteyenler bu habere! Canan Karatay sabahları avuç avuç ondan yediğini açıkladı… Dipçik gibi olmanın sırrı resmen bu besinde. Sadece bir tanesi bile şifa deposu oluyor. İnsan vücudunun her zerresine faydalı. İşte Canan Karatay’ın önerdiği o besin… Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşama ilişkin yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Özellikle de kendisinin de tükettiği besinleri insanlara tavsiye eden Karatay, son olarak da sabahları yediği o besinden bahsetti. Bu besin resmen sağlık deposu. İşte konuya ilişkin detaylar…

#1
Foto - Canan Karatay sabahları avuç avuç yiyor! Dipçik gibi olmanın sırrı bu besinde! Bir tanesi bile şifa dolu

Canan Karatay sık sık beslenme konusu üzerine insanlara tavsiyede bulunuyor. Son olarak katıldığı bir programda ise kilo verme sürecinde yapılan kahvaltıların öneminden bahsetti. Karatay, kahvaltının asla atlanmaması gerektiğini söyledi. Öte yandan kahvaltıda ekmek, poğaça, simit ve börek gibi yiyeceklerin tüketilmesinin çok zararlı olduğunu dile getirerek bunlardan uzak durulması gerektiğini açıkladı. Bu tarz yiyeceklerin özellikle de kilo verme sürecinde engel olduğunu anlattı. Ayrıca şeker ve ekmeği tatlı zehir olarak nitelendirdi.

#2
Foto - Canan Karatay sabahları avuç avuç yiyor! Dipçik gibi olmanın sırrı bu besinde! Bir tanesi bile şifa dolu

Tatlı ve ekmek tüketiminin kilo almaya yol açtığını söyleyen Karatay, yaz mevsiminde bol meyve tüketiminin sağlıklı bir yaşam için çok önemli olduğunu söyledi. Ayrıca yaz meyvelerinin de ölçülü yenilmesi gerektiğinden söz eden Karatay, "Erik olsun, kiraz olsun sağlıklı meyveler iken bildiğimizin aksine karpuz ve kavun içindeki yüksek şekerden dolayı uzak durulması gereken ürünlerdendir" dedi.

#3
Foto - Canan Karatay sabahları avuç avuç yiyor! Dipçik gibi olmanın sırrı bu besinde! Bir tanesi bile şifa dolu

Gün içinde en önemli öğünün kahvaltı olduğunu söyleyen Karatay, az yemek ya da aç kalmanın sağlıklı olmadığını bunun yerine doğru gıdalar tüketerek tok kalmanın daha iyi olacağını açıkladı. Ekmek tüketiminin yerine başka sağlıklı yiyeceklerin tercih edilmesi oldukça önemli bir etken. Tüm bunların yanı sıra Karatay, kahvaltıda 2 yumurta ya da pastırmalı yumurta tüketilmesini öneriyor. Onun yanında avuç içi kadar peynir, yanında da salata tüketilebilir. Sağlam yapılan bir kahvaltı diğer öğünlerden çok daha önemli bir role sahip. En önemlisi ise iyi yapılan kahvaltı gün içinde tok kalmayı sağlıyor.

#4
Foto - Canan Karatay sabahları avuç avuç yiyor! Dipçik gibi olmanın sırrı bu besinde! Bir tanesi bile şifa dolu

Karatay diyetinde sabah sağlam bir kahvaltı yapan insanların öğlen vakitlerinde bir şey tüketmemesinin daha iyi olacağını söylüyor. Ama açlık hissi yaşayanların aç kalmamak için bir fincan fındık ya da fıstık tüketilebilir. Canan Karatay, kendine has Karatay diyetini uygulamak isteyen kişilere, “"Bir dilim ekmeğin üzerine kesme şekerleri yerleştirin, ne kadar şeker alırsa o kadar şeker yiyoruz ekmekle birlikte. Karaciğer yağınızı azaltmak istiyorsanız ekmekten uzak durmalısınız” diyor.

#5
Foto - Canan Karatay sabahları avuç avuç yiyor! Dipçik gibi olmanın sırrı bu besinde! Bir tanesi bile şifa dolu

Bu diyeti yapacak kişilerin kesinlikle ekmek tüketmemesi gerektiğini de söylüyor. Ayrıca kavrulmuş kuruyemişler, her türlü şeker, pirinç, patates, karpuz, kavun gibi şekerli meyveler, fabrikasyon ürünü olan yiyecekler, granür kahve, margarin, ayçiçek yağı tüketilmemesi gerekiyor. Bunun yanı sıra diyet yapanların 19:00-20:00 arası herhangi bir şey tüketmemeleri gerekiyor.

#6
Foto - Canan Karatay sabahları avuç avuç yiyor! Dipçik gibi olmanın sırrı bu besinde! Bir tanesi bile şifa dolu

Canan Karatay, kahvaltı öğününde kesinlikle şunların tüketilmesi gerektiğini söylüyor: - Az pişmiş 2 yumurta, isteğe bağlı olarak haşlama veya tavada düşük ısıda saf tereyağıyla hazırlanabilir. - Avuç içi kadar az tuzlu peynir. Karatay, az yağlı veya krem peynirlerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor. - Bir ince belli çay bardağı ölçüsünde ceviz, fındık, fıstık, badem tüketilebilir. Bu noktada kuruyemişlerin kavrulmamış ve tuzlanmamış olması şart. -Nane, roka, salatalık, domates gibi destekleyici sebzeler tüketilebilir. Kahvaltı yanında ise limonlu açık çay veya süt içilebilir. Elbette ki hiçbir içecekte şeker olmaması gerekiyor.

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