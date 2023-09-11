2023-09-11 11:45:38 Canan Karatay sabahları avuç avuç yiyor! Dipçik gibi olmanın sırrı bu besinde! Bir tanesi bile şifa dolu
Güne enerji ile başlamak isteyenler bu habere! Canan Karatay sabahları avuç avuç ondan yediğini açıkladı… Dipçik gibi olmanın sırrı resmen bu besinde. Sadece bir tanesi bile şifa deposu oluyor. İnsan vücudunun her zerresine faydalı. İşte Canan Karatay’ın önerdiği o besin… Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşama ilişkin yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Özellikle de kendisinin de tükettiği besinleri insanlara tavsiye eden Karatay, son olarak da sabahları yediği o besinden bahsetti. Bu besin resmen sağlık deposu. İşte konuya ilişkin detaylar…