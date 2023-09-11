Canan Karatay sabahları avuç avuç yiyor! Dipçik gibi olmanın sırrı bu besinde! Bir tanesi bile şifa dolu

Gün içinde en önemli öğünün kahvaltı olduğunu söyleyen Karatay, az yemek ya da aç kalmanın sağlıklı olmadığını bunun yerine doğru gıdalar tüketerek tok kalmanın daha iyi olacağını açıkladı. Ekmek tüketiminin yerine başka sağlıklı yiyeceklerin tercih edilmesi oldukça önemli bir etken. Tüm bunların yanı sıra Karatay, kahvaltıda 2 yumurta ya da pastırmalı yumurta tüketilmesini öneriyor. Onun yanında avuç içi kadar peynir, yanında da salata tüketilebilir. Sağlam yapılan bir kahvaltı diğer öğünlerden çok daha önemli bir role sahip. En önemlisi ise iyi yapılan kahvaltı gün içinde tok kalmayı sağlıyor.