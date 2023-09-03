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Canan Karatay “Çağın vebasıydı” diyerek açıkladı! Hepsi bir bir çöpü boyluyor! Kapıdan içeri dahi giremeyecek

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Sağlık
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Canan Karatay "Çağın vebasıydı" diyerek açıkladı! Hepsi bir bir çöpü boyluyor! Kapıdan içeri dahi giremeyecek

2023-09-03 11:15:43
Canan Karatay “Çağın vebasıydı” diyerek açıkladı! Hepsi bir bir çöpü boyluyor! Kapıdan içeri dahi giremeyecek

Sağlıklı beslenme ve ilaçlar hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Canan Karatay, gözünü antidepresan ilaçlara çevirdi. Çağın vebası olarak tanımladı sorunun çözümünü anlattı. Sakın bunları yapmayın diye uyardı. İşte Canan Karatay'ın o açıklamaları… Çağın vebası olarak nitelendirilen ve birçok ciddi hastalıkla bağdaştırılan stres hakkında önemli açıklamalarda bulunan Canan Karatay, resim vücutta oluşturduğu Zararları da bir bir açıkladı. Stresle mücadele etmenin doğal yollarını açıklayan uzman isim, tüm sorunları peş peşe sıraladı. İşte Canan Karatay'ın o açıklamaları…

#1
Foto - Canan Karatay "Çağın vebasıydı" diyerek açıkladı! Hepsi bir bir çöpü boyluyor! Kapıdan içeri dahi giremeyecek

Yaptığı açıklamalar ile tüm dikkatleri üzerinde toplayan Prof. Dr. Canan Karatay, stresin tetiklenmesinde göz ardı edilen farklı birçok farklı önemli etken olduğuna değindi. Vücudun uykusuz kalması durumunda vücutta stres oluştuğunu aktaran uzman isim, uykunun önemli olduğunun altını çizdi. İnsanların uyuyabilmesi için melatonin hormonuna ihtiyaç duyduğunu belirten Karatay, hormon dengesinin bozulması durumunda uykusuzluk probleminin ortaya çıkacağını aktardı, Bu hormonun dengesini bozan en önemli şeyin şeker olduğunu ifade eden Karatay, insülin yüksekliği ve kortizol hormonunun dengesizliğini işaret etti. En tatlı zehir diyerek açıklayan Canan Karatay, yalnızca şekerin değil vücuda girdiğinde şeker olan tahıl, un, ekmek gibi gıdaların da bu kapsamda yer aldığını söyledi.

#2
Foto - Canan Karatay "Çağın vebasıydı" diyerek açıkladı! Hepsi bir bir çöpü boyluyor! Kapıdan içeri dahi giremeyecek

İnsan vücudunda stres oluşturan bir başka nedenin ise ağır spor olduğunu belirten Karatay, vücut geliştirme gibi ağır spor yapanların stres hormonu kortizol salgıladığını belirtti. Bu hormonun insülin direncini yükselttiğini belirten Karatay, şeker hastalığını da beraberinde getirdiğini aktardı. Ağır sporlar yerine 20 dakika yavaş tempoda yürümenin daha sağlıklı olduğunu aktaran Canan Karatay, antidepresanlardan çok daha faydalı olduğunu vurguladı. Akıllı binalarda pencerelerin açılmadığını aktaran uzman isim 20 katta oturmanın da bir stres kaynağı olduğunu söyledi. Bahçelievler'in daha sağlıklı olduğunu ifade eden uzmanlar eskiden tek katlı bina içerisinde evler olduğunu aktardı. Stres sorunu yaşayan kişilerin antidepresan almaya yöneldiğine dikkat çeken Canan Karatay ilaçların stresi daha da arttırdığını söyledi. İlaçların uzun süreli kullanımlarında beyni bozduğunu aktaran uzman isim kısa süreli kullanılabileceğini ancak günümüzde 12 yaşındaki çocuklara bile verildiğini söyleyerek duruma eleştirdi.

#3
Foto - Canan Karatay "Çağın vebasıydı" diyerek açıkladı! Hepsi bir bir çöpü boyluyor! Kapıdan içeri dahi giremeyecek

Stresle başa çıkmanın başlıca çözümü beslenmeden geçiyor. Bu konuda yoğurdun önemli olduğuna değinen uzman isim doğal sirke, ev turşusu, ev yoğurdu, doğal kelle paça ve kemik suyunun vücutta biriken ağır metalleri atmayı sağladığını aktardı. Vücutta asit olması durumunda stresinde yoğun olacağına söyleyen Karatay bağırsak sağlığının stressiz bir yaşam için önemli olduğuna değindi. Bağırsakların vücudu alkali bir konuma getirdiğini aktaran Canan Karatay, bağırsakta yer alan dost bakterilerin korunması için bol su içmenin de önemli olduğunu vurguladı.

#4
Foto - Canan Karatay "Çağın vebasıydı" diyerek açıkladı! Hepsi bir bir çöpü boyluyor! Kapıdan içeri dahi giremeyecek

“Stres anlatmanın bir diğer yöntemi ise sevdiklerinizle birlikte vakit geçirmektir” diyen uzman isim, paylaşım yapmanın ve sarılmanın stresi azalttığını söyledi.

#5
Foto - Canan Karatay "Çağın vebasıydı" diyerek açıkladı! Hepsi bir bir çöpü boyluyor! Kapıdan içeri dahi giremeyecek

Günümüzde insanlar çalışma hayatı ya da sınav düzeni derken hayatın yoğun stresiyle de baş başa kalıyor. Çalışma hayatında görülen mobbingleri stres oluşturmasını eleştiren Canan Karatay, kadınlar üzerinde çok baskı olduğunu söyledi. Çocuklarda sınav stresi olduğunu söyleyen Karatay, çocukların İlkokuldan itibaren Sınavla karşı karşıya kaldıklarının altını çizdi. Dünyanın en gereksiz olayı diyerek sınav sistemini eleştiren Canan Karatay, insanların çocukluk ve gençlik sürecini yaşaması gerektiğini vurguladı. Karatay, “Ben çok üzülüyorum. Doğayı tanımıyorlar. Annelerinin ellerinden tutup AVM’lere gidiyorlar. Spor salonlarına, dershanelere gidiyorlar. Doğadan tamamen uzaklar. Bence en büyük stres budur. " dedi.

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