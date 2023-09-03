Canan Karatay “Çağın vebasıydı” diyerek açıkladı! Hepsi bir bir çöpü boyluyor! Kapıdan içeri dahi giremeyecek

İnsan vücudunda stres oluşturan bir başka nedenin ise ağır spor olduğunu belirten Karatay, vücut geliştirme gibi ağır spor yapanların stres hormonu kortizol salgıladığını belirtti. Bu hormonun insülin direncini yükselttiğini belirten Karatay, şeker hastalığını da beraberinde getirdiğini aktardı. Ağır sporlar yerine 20 dakika yavaş tempoda yürümenin daha sağlıklı olduğunu aktaran Canan Karatay, antidepresanlardan çok daha faydalı olduğunu vurguladı. Akıllı binalarda pencerelerin açılmadığını aktaran uzman isim 20 katta oturmanın da bir stres kaynağı olduğunu söyledi. Bahçelievler'in daha sağlıklı olduğunu ifade eden uzmanlar eskiden tek katlı bina içerisinde evler olduğunu aktardı. Stres sorunu yaşayan kişilerin antidepresan almaya yöneldiğine dikkat çeken Canan Karatay ilaçların stresi daha da arttırdığını söyledi. İlaçların uzun süreli kullanımlarında beyni bozduğunu aktaran uzman isim kısa süreli kullanılabileceğini ancak günümüzde 12 yaşındaki çocuklara bile verildiğini söyleyerek duruma eleştirdi.