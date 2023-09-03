2023-09-03 11:15:43 Canan Karatay “Çağın vebasıydı” diyerek açıkladı! Hepsi bir bir çöpü boyluyor! Kapıdan içeri dahi giremeyecek
Sağlıklı beslenme ve ilaçlar hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Canan Karatay, gözünü antidepresan ilaçlara çevirdi. Çağın vebası olarak tanımladı sorunun çözümünü anlattı. Sakın bunları yapmayın diye uyardı. İşte Canan Karatay'ın o açıklamaları… Çağın vebası olarak nitelendirilen ve birçok ciddi hastalıkla bağdaştırılan stres hakkında önemli açıklamalarda bulunan Canan Karatay, resim vücutta oluşturduğu Zararları da bir bir açıkladı. Stresle mücadele etmenin doğal yollarını açıklayan uzman isim, tüm sorunları peş peşe sıraladı. İşte Canan Karatay'ın o açıklamaları…