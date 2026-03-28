En tasarruflu model belli oldu! 100 kilometreyi 40 liraya gidiyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En tasarruflu model belli oldu! 100 kilometreyi 40 liraya gidiyor!

ABD ve İran arasında devam eden savaş nedeniyle akaryakıt fiyatları tırmanmaya başladı.

Foto - En tasarruflu model belli oldu! 100 kilometreyi 40 liraya gidiyor!

Araç sahipleri ne kadar tasarruflu kullanmaya çalışsa da artık kilometre başına 5 lira civarında maliyetler oluşuyor.

Foto - En tasarruflu model belli oldu! 100 kilometreyi 40 liraya gidiyor!

DİZEL ARAÇLAR SARFİYATTA LİDER Dizel araçlar şehir içinde 100 kilometrede 6,5 litre civarında yakıt tüketiyor. Zamlı tarifeye göre 100 kilometrede yaklaşık 500 lira yakıt sarfiyatı oluyor. Bu da kilometre başına 5 lira yakıt harcaması anlamına geliyor.

Foto - En tasarruflu model belli oldu! 100 kilometreyi 40 liraya gidiyor!

Motorinin litresi 78 liraya yaklaştı. Dizel araçlar bir dönem tasarruflu olduğu için tercih ediliyordu.

Foto - En tasarruflu model belli oldu! 100 kilometreyi 40 liraya gidiyor!

BENZİNLİ ARAÇLAR DİZELİ ARATMIYOR Benzinli araçlar 100 kilometrede yaklaşık 7,5 litre civarında tüketim yapıyor. 63,5 lira seviyelerinde olan benzinin litresine göre hesap yapıldığında benzinli araçlar 100 kilometrede 477 lira yakıt tüketiyor. Bu da kilometre başına 4,77 lira sarfiyat oluşturuyor.

Foto - En tasarruflu model belli oldu! 100 kilometreyi 40 liraya gidiyor!

LPG TASARRUFLU OLMAYI SÜRDÜRÜYOR LPG'li araçlar da şehir içinde ortalama olarak kış aylarında 9 litre yakıt tüketiyor. LPG'nin litresi 30,5 liradan satılıyor. 100 kilometrede LPG'li aracın sarfiyatı 275 lira oluyor. Başka bir deyişle kilometre başına 2,75 lira yakıt harcaması yapıyor.

Foto - En tasarruflu model belli oldu! 100 kilometreyi 40 liraya gidiyor!

Bunun yanında sıralı otogaz sistemleri ilk çalıştırmada benzine de ihtiyaç duyuyor. Araç belli ısıya gelene kadar benzinde, sonrasında ise LPG'ye geçiyor. Bundan dolayı eser miktarda da olsa benzin harcaması gerçekleşiyor.

Foto - En tasarruflu model belli oldu! 100 kilometreyi 40 liraya gidiyor!

HİBRİTLER TASARRUF YARIŞINDA İKİNCİLİĞİ ZORLUYOR Hibrit otomobiller kendi aralarında hafif hibrit ve tam hibrit olarak ikiye ayrılıyor. Mild hibrit sistemlerin yakıt ekonomisine büyük katkısı bulunmuyor.

Foto - En tasarruflu model belli oldu! 100 kilometreyi 40 liraya gidiyor!

Tam hibrit araçlar şehir içinde daha az yakıt harcıyor. Tam hibrit bir araç ortalama olarak 4,5 litre benzin tüketiyor, bu da 100 kilometrede 281 lira sarfiyat ortaya çıkarıyor, kilometre başına da 2,81 lira yakıt tüketmiş oluyor.

Foto - En tasarruflu model belli oldu! 100 kilometreyi 40 liraya gidiyor!

EN TASARRUFLUSU ELEKTRİKLİ Elektrikli araçlar tam dolu bataryayla ortalama olarak 350 kilometre yol yapabiliyor. Her 100 kilometrede 17kWh enerji tükettikleri varsayıldığında 100 kilometrenin toplam maliyeti 221 lira oluyor. 1 kWh elektriğin maliyeti şarj istasyonlarında ortalama olarak 13 lira seviyesinde./ kaynak: haber7

Ksdir

Yuz kilometreyi 40liraya giden arac aradim yoktu ama haber basligi oyleydi
