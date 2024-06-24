  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
4
Çanakkale'nin ciğerleri yandı... Tam 952 futbol sahası büyüklüğünde

2024-06-24 10:04:45
Çanakkale'nin ciğerleri yandı... Tam 952 futbol sahası büyüklüğünde

Çanakkale'nin Eceabat ile Ezine ilçelerindeki orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde 680 hektar alan yandı. Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında 18 Haziran günü saat 16.05 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 6 dakika içinde müdahale etti. Yangın nedeniyle Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyü tahliye edildi. Tarihi Gelibolu Yarımadası ziyaretçiye kapatıldı.

#1
Foto - Çanakkale'nin ciğerleri yandı... Tam 952 futbol sahası büyüklüğünde

Yangına 10 uçak, 7 helikopter, 73 arazöz ve diğer iş makinesi, 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli, kamu kurum ve kuruluşların 290 toplamda aracı dahil olmak üzere 970 personelle yangına müdahale edildi. 18 Haziran günü çıkan ve 24 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 805 futbol sahası büyüklüğünde, 340 hektarı ormanlık alan, geri kalanı orman dışı olmak üzere 575 hektar alan yandı.

#2
Foto - Çanakkale'nin ciğerleri yandı... Tam 952 futbol sahası büyüklüğünde

Ezine'de ise 147 futbol sahası büyüklüğünde, 105 hektar alan zarar gördü Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ise 20 Haziran günü saat 16.30 sıralarında çöplükte başlayan yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangında tahliye edilen Kiremitoba ve Aladağ köylerinde bazı ev, dam ve saman yüklü ahırlar yanarak zarar gördü.

#3
Foto - Çanakkale'nin ciğerleri yandı... Tam 952 futbol sahası büyüklüğünde

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan helikopter, uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman personelinin yoğun müdahalesi sonrası yangın yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 147 futbol sahası büyüklüğünde 105 hektar alan zarar gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçe’de bunu da gördük! Ali Koç sonunda devlete de dava açtı
Spor

Fenerbahçe’de bunu da gördük! Ali Koç sonunda devlete de dava açtı

Fenerbahçe, 3 Temmuz süreci nedeniyle devlet hazinesine tazminat davası açtı; 1 milyar 856 milyon lira tazminat talep etti.
KOÇ Holding'ten büyük hata: Milli Takım reklamında hiçbir Galatasaraylı futbolcu yok
Spor

KOÇ Holding'ten büyük hata: Milli Takım reklamında hiçbir Galatasaraylı futbolcu yok

A Milli Futbol Takımımızın ana sponsorlarından Arçelik'in reklam filminde Galatasaraylı oyunculara yer verilmemesi eleştirilere neden oldu...
Kahreden görüntü! taraftarların havai fişekli kutlamasında yangın çıktı; 5 gözaltı
Yaşam

Kahreden görüntü! taraftarların havai fişekli kutlamasında yangın çıktı; 5 gözaltı

ARNAVUTKÖY Belediye Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü nedeni ile taraftarlar havai fişek ve işaret fişeği ile kutlama yaptı. Kutlamalar sır..
'Hizbullah kolayca çökertebilir' uyarısı panikletti! İsrailliler kapış kapış satın almaya başladı
Dünya

'Hizbullah kolayca çökertebilir' uyarısı panikletti! İsrailliler kapış kapış satın almaya başladı

İsrailli yetkililerin Hizbullah ile olası savaş açıklamasının ardından İsrailliler paniklemeye başladı.

Lübnan, İngilizlerin Hizbullah iddiasını yalanladı
Dünya

Lübnan, İngilizlerin Hizbullah iddiasını yalanladı

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, İngiliz The Telegraph gazetesinin Hizbullah iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'ye geliyor! RChery'nin 1.000 km menzilli elektrikli sedanı Türkiye'de!
Otomotiv

Türkiye'ye geliyor! RChery'nin 1.000 km menzilli elektrikli sedanı Türkiye'de!

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren kritik bir karara imza atıldı. Tiggo 7 ve Tiggo 8 serisi SUV'larıyla Türkiye'deki SUV piyasasına damg..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23