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Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

2023-09-23 16:17:04
Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Biga karayolu üzerinde meydana geldi.

#1
Foto - Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Çanakkale’den Biga’ya seyir halinde olan Ferruh Ö. idaresindeki 17 AAF 668 plakalı araç, Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarındaki Hacıömerler kavşağında Biga’dan gelen ve Hacıömerler köyüne döndüğü sırada kavşakta Murat Korkmaz yönetimindeki 17 SU 995 plakalı araca süratle çarptı

#2
Foto - Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Yaklaşık 24 metre fren izi olan kavşaktaki kazada ortalık savaş alanına döndü.

#3
Foto - Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle 17 SU 995 plakalı araç tarlaya uçtu.

#4
Foto - Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kazada sürücü Murat Korkmaz ile Necati Albayrak olay yerinde hayatın kaybetti, Mert A., Fuat A., Fatih A. ile 17 AAF 688 plakalı araç sürücüsü ve Rabia Ö. yaralandı.

#5
Foto - Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

#6
Foto - Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Lapseki ve Çanakkale’deki hastanelere kaldırıldı.

#7
Foto - Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Savcılığın olay yerindeki incelemesinin ardından Murat Korkmaz ve Necati Albayrak’ın cenazeleri, cenaze aracıyla Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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