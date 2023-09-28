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Çanakkale'de deniz suyunun rengi değişti

2023-09-28 15:06:34
Çanakkale'de deniz suyunun rengi değişti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde sağanak etkili oldu.

#1
Foto - Çanakkale'de deniz suyunun rengi değişti

İlçede sabahın erken saatlerinde başlayıp daha sonra şiddetini artıran sağanak nedeniyle kentten geçen Kocabaş Çayı'nın su seviyesi yükseldi.

#2
Foto - Çanakkale'de deniz suyunun rengi değişti

Çayın Marmara'ya döküldüğü bölgede deniz suyunun rengi değişti.

#3
Foto - Çanakkale'de deniz suyunun rengi değişti

Yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlatan Lapseki Belediyesi ekipleri, rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

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Foto - Çanakkale'de deniz suyunun rengi değişti

Zaman zaman şiddeti artan yağış ve oluşan su birikintileri, yollarda yürümeye çalışanlara zor anlar yaşattı.

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