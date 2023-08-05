Can kurtarmak için zamanla yarışıyorlar

Rüzgarın olduğu günlerde RİP akıntısı meydana gelmektedir. Yüzme bilgisi zayıf olan, bu konuda eğitimi az olan insanlarımız da haliyle rüzgarlı günlerde buraları tercih ettiği için bu tehlike ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bizim ekiplerimizin uyarıcı tabelalarla bu bölgelerde RİP akıntısının olduğu yönünde uyarılarımız vardır ama maalesef vatandaşlarımız bunları fazla dikkate almıyorlar. Genelde çevre illerden gelen günübirlikçiler maruz kalıyor. Çünkü bu vatandaşlar farklı illerden geldikleri için ‘ne olursa olsun ben yüzeceğim’ mantığı ile hareket ediyorlar. Esasında uyarıcı levhaları, uyaran personelleri dikkate alsalar, RİP akıntısı konusunda biraz bilgileri olsa kurtulma şansları artar. Her şeye rağmen suya girip RİP akıntısına maruz kalanlara kıyıya dik olarak geri yüzmekten vazgeçip ya sağa ya da sol tarafa doğru yüzmelidirler. Çünkü RİP akıntısı bir kanal şeklinde sizi açığa çeker, sağ ya da sola paralel yüzüşlerle bundan çıkabilirsiniz" diye konuştu. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri bu yaz döneminde yaklaşık 50 vakaya intikal etti. Birçok canı kurtaran ekipler yoğun mesailerine devam ediyor.