Can kurtarmak için zamanla yarışıyorlar

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Saniye Şahin Özen, "Deniz Limanı Şube Müdürlüğü olarak 5’i rütbeli toplam 48 personel ile Samsun’da hizmet vermekteyiz. 3 hudut kapısında pasaport hizmetinin dışında denizde de 7/24 görev yapmaktayız. 16 gemi adamı branşlı, 8 kurbağa adam branşlı personelimiz bulunmaktadır. Boğulma olaylarına, denize atılmış suç aletlerinin tespit edilip çıkarılmasına, çevre illerdeki boğulma kurtarma olaylarına müdahale etmek gibi görevlerimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda devlet büyüklerimizin denizden korunması da tarafımızca sağlanmaktadır.