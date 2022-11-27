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Türkiye
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Cami yandı, Kur'an sağlam kaldı!

2022-11-27 13:55:53
Cami yandı, Kur'an sağlam kaldı!

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında camideki her eşya zarar görürken Kur'an-ı Kerim yanmadı.

#1
Foto - Cami yandı, Kur'an sağlam kaldı!

Dulkadiroğlu ilçesi Akyar Camii'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

#2
Foto - Cami yandı, Kur'an sağlam kaldı!

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

#3
Foto - Cami yandı, Kur'an sağlam kaldı!

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

#4
Foto - Cami yandı, Kur'an sağlam kaldı!

Yangında cami kullanılmaz hale geldi.

#5
Foto - Cami yandı, Kur'an sağlam kaldı!

Camide her eşya zarar görürken Kur'an-ı Kerim yarmadı. Kur'an-ı Kerim itfaiye ekiplerince görevliye teslim edildi.

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