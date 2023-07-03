2023-07-03 11:11:34 Cambridge mezunu kadın çiftçi, bunu ekmeye başladı! Paraya para demiyor! İnka kral ve kraliçelerinin yemeği şifa deposu
İngiltere’de Cambridge Üniversitesi'nde ‘besin intolerans’ eğitimi alan profesyonel çiftçi Hayriye Kuşçu, memleketi Eskişehir’de yetiştirmeye başladığı mor patates ekimini Anadolu topraklarında yaygınlaştırmaya çalışıyor. Amasya’ya gelip giydiği şalvarla traktörün direksiyonuna geçen evli ve 2 çocuk annesi Kuşçu, İnka kral ile kraliçelerinin yiyeceği olduğunu belirttiği şifa deposu mor patateslerden ekti.