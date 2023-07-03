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Cambridge mezunu kadın çiftçi, bunu ekmeye başladı! Paraya para demiyor! İnka kral ve kraliçelerinin yemeği şifa deposu

2023-07-03 11:11:34
Cambridge mezunu kadın çiftçi, bunu ekmeye başladı! Paraya para demiyor! İnka kral ve kraliçelerinin yemeği şifa deposu

İngiltere’de Cambridge Üniversitesi'nde ‘besin intolerans’ eğitimi alan profesyonel çiftçi Hayriye Kuşçu, memleketi Eskişehir’de yetiştirmeye başladığı mor patates ekimini Anadolu topraklarında yaygınlaştırmaya çalışıyor. Amasya’ya gelip giydiği şalvarla traktörün direksiyonuna geçen evli ve 2 çocuk annesi Kuşçu, İnka kral ile kraliçelerinin yiyeceği olduğunu belirttiği şifa deposu mor patateslerden ekti.

#1
Foto - Cambridge mezunu kadın çiftçi, bunu ekmeye başladı! Paraya para demiyor! İnka kral ve kraliçelerinin yemeği şifa deposu

2013 yılında Cambridge Üniversitesi'nde "besin intolerans" eğitimi almak üzere İngiltere'ye giden Hayriye Kuşçu, Türkiye’ye döndükten sonra işini kurup zayıflama merkezleri açtı. Var olan işinin yanında aile yadigarı topraklarda profesyonel çiftçiliğe başladı. Birçok ürünün yanı sıra Türkiye’de ilk kez denenen mor patateslere merak saldı. 

#2
Foto - Cambridge mezunu kadın çiftçi, bunu ekmeye başladı! Paraya para demiyor! İnka kral ve kraliçelerinin yemeği şifa deposu

2020 yılında, herkesin ektiğinden farklı bir ürün ekmek üzere Türkiye'de ilk defa 10 dönüm alanda kadınlarla bir araya gelerek mor patates ekimi yaptı. Çiftçilikten kazandığı parayı özellikle şiddet mağduru ve ihtiyaç sahibi kadınlara destek olmak için kullanan Kuşçu, onlara yardımcı olmak amacıyla 2020 yılında kurduğu Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi'nin de başkanlığını sürdürüyor.

#3
Foto - Cambridge mezunu kadın çiftçi, bunu ekmeye başladı! Paraya para demiyor! İnka kral ve kraliçelerinin yemeği şifa deposu

Kooperatifin Amasya şubesi de faaliyetlerine başladı. Besin değeri yüksek şifa deposu mor patatesin dünya pazarında alıcılarının bulunduğunu belirten 45 yaşındaki Kuşçu, “Amerika ve Avrupa’da çok ciddi tüketicisi var. Biz Türkiye’de üretimini yaparak ihracatı için çalışmalıyız” dedi.

#4
Foto - Cambridge mezunu kadın çiftçi, bunu ekmeye başladı! Paraya para demiyor! İnka kral ve kraliçelerinin yemeği şifa deposu

İnsan vücuduna çeşitli faydalarının bulunduğuna işaret ettiği mor patatesin İnka medeniyetinde kral ve kraliçelerinin yiyeceği olarak bilindiğini hatırlatan Kuşçu şöyle devam etti:

#5
Foto - Cambridge mezunu kadın çiftçi, bunu ekmeye başladı! Paraya para demiyor! İnka kral ve kraliçelerinin yemeği şifa deposu

“Eskişehir’de 4 yıl önce ilk etapta 10 dönümle başlamıştık. Bu yıl 120 dönüm ekiyoruz. Şimdi gittiğimiz bölgelerde önder çiftçilerden, ziraat mühendislerinden destek alıyoruz. Kadınlarla birlikte dikim yapıp üretimini sağlamayı amaçlıyoruz.”

#6
Foto - Cambridge mezunu kadın çiftçi, bunu ekmeye başladı! Paraya para demiyor! İnka kral ve kraliçelerinin yemeği şifa deposu

 Amasya bölgesinde daha önce mor patates ekimi yapmadıklarını değinen çiftçi Oğuz Çelik de, çalışkanlığıyla örnek olan Hayriye Kuşçu’nun başlattığı çalışmaya destek olacaklarını söyledi.

#7
Foto - Cambridge mezunu kadın çiftçi, bunu ekmeye başladı! Paraya para demiyor! İnka kral ve kraliçelerinin yemeği şifa deposu

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