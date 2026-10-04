Cam silerken üzerinde böyle iz kalıyorsa sebebi bu olabilir! Bunu yapın, pişman olmayın: Bakın neymiş

CAM TEMİZLİĞİNDE KUSURSUZ SONUÇ İÇİN HANGİ BEZ KULLANILMALI? Düz Dokulu Cam Mikrofiber Bezi: Cam için özel üretilen, tüysüz, sıkı dokunmuş ve hafif sert hissettiren mikrofiber bezler suyu anında hapseder ve arkasında iz bırakmaz. Mikrofiber Kurulama Bezi: Camı silmek kadar kurulamak da önemlidir. Yüzeyi kurularken mutlaka tamamen kuru ve temiz ikinci bir bez kullanılmalıdır. Geleneksel Yöntem (Kese Kağıdı / Gazete Kağıdı): Bezlerinizi riske atmak istemiyorsanız, camı kurularken gazete kağıdı veya kese kağıdı kullanmak içeriğindeki mürekkep ve selüloz sayesinde camı parlatır, iz birikimini önler. LEKESİZ CAMLAR İÇİN ALTIN KURALLAR Güneşli Havada Cam Silmeyin: Doğrudan güneş ışığı alan camlarda temizlik suyu siz kurulamadan uçar. Bu durum kimyasalın cam üzerinde hızlıca kuruyup leke bırakmasına yol açar. Cam silmek için bulutlu veya gölge saatleri tercih edin. Aşağıdan Yukarıya Değil, Soldan Sağa Silin: Camı silerken tek bir yönde (örneğin yukarıdan aşağıya veya soldan sağa) hareket edin. Kurularken ise tam tersi yönde hareket etmek, iz kalıp kalmadığını fark etmenizi kolaylaştırır. Bezlerinizi Sadece Sıcak Suyla Yıkayın: Cam bezlerinizi makineye atarken yumuşatıcı kullanmayın; mümkünse sadece sıcak su ve az miktarda beyaz sirke ile elde yıkayıp doğal şekilde kurutun.