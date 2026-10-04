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Savaş uçağı gövdesiyle TEKNOFEST'e damga vurdu

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AA Giriş Tarihi:

Savaş uçağı gövdesiyle TEKNOFEST'e damga vurdu

Eskişehir'de konuşlu, çift kişilik ve çift motorlu av bombardıman uçağı F-4E/2020 Phantom Türk bayrağıyla boyanan gövdesiyle TEKNOFEST Güneydoğu'da ilgi çekiyor.

#1
Foto - Savaş uçağı gövdesiyle TEKNOFEST'e damga vurdu

Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde 50'nci yılını dolduran savaş uçağı, TEKNOFEST Güneydoğu'da görücüye çıktı.

#2
Foto - Savaş uçağı gövdesiyle TEKNOFEST'e damga vurdu

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

#3
Foto - Savaş uçağı gövdesiyle TEKNOFEST'e damga vurdu

Eskişehir'de konuşlu, çift kişilik ve çift motorlu av bombardıman uçağı F-4E/2020 Phantom, festival yerleşkesinde sergileniyor.

#4
Foto - Savaş uçağı gövdesiyle TEKNOFEST'e damga vurdu

Hava Kuvvetleri Komutanlığında 50'nci hizmet yılını dolduran uçak, gövdesindeki Türk bayrağı motifleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

#5
Foto - Savaş uçağı gövdesiyle TEKNOFEST'e damga vurdu

Festival alanına gelen ziyaretçiler, savaş uçağını yakından inceleyerek cep telefonlarıyla fotoğrafını çekiyor.

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