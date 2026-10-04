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Akasya Durağı'nın Can'ı öyle bir değişti ki gören bir daha bakıyor

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Akasya Durağı'nın Can'ı öyle bir değişti ki gören bir daha bakıyor

Akasya Durağı dizisinde Can karakterini oynayan Erimşah Bora'nın yıllar sonra ortaya çıktı.

#1
Foto - Akasya Durağı'nın Can'ı öyle bir değişti ki gören bir daha bakıyor

Bora'nın değişimi dikkat çekti.

#2
Foto - Akasya Durağı'nın Can'ı öyle bir değişti ki gören bir daha bakıyor

Genç yaşlarında kamera karşısına geçen oyuncu, Akasya Durağı'nın iz bırakan karakterleri arasında yer aldı.

#3
Foto - Akasya Durağı'nın Can'ı öyle bir değişti ki gören bir daha bakıyor

18 YILDA BAMBAŞKA BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU - Erimşah Bora'nın dizinin ilk dönemlerindeki görüntüsü ile bugünkü hali yan yana geldiğinde aradan geçen yılların neden olduğu değişim açıkça görülüyor.

#4
Foto - Akasya Durağı'nın Can'ı öyle bir değişti ki gören bir daha bakıyor

Tam 18 yıllık süreçte görünümü büyük ölçüde değişen Bora, çocukluk ve gençlik dönemindeki haliyle hatırlayanları şaşırttı.

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