Akasya Durağı'nın Can'ı öyle bir değişti ki gören bir daha bakıyor
Akasya Durağı dizisinde Can karakterini oynayan Erimşah Bora'nın yıllar sonra ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Akasya Durağı dizisinde Can karakterini oynayan Erimşah Bora'nın yıllar sonra ortaya çıktı.
Bora'nın değişimi dikkat çekti.
Genç yaşlarında kamera karşısına geçen oyuncu, Akasya Durağı'nın iz bırakan karakterleri arasında yer aldı.
18 YILDA BAMBAŞKA BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU - Erimşah Bora'nın dizinin ilk dönemlerindeki görüntüsü ile bugünkü hali yan yana geldiğinde aradan geçen yılların neden olduğu değişim açıkça görülüyor.
Tam 18 yıllık süreçte görünümü büyük ölçüde değişen Bora, çocukluk ve gençlik dönemindeki haliyle hatırlayanları şaşırttı.
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