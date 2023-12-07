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Yaşam
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Çam Dağı’nda renk cümbüşü

2023-12-07 21:49:07
Çam Dağı’nda renk cümbüşü

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı, mevsim geçişindeki renk tonlarıyla güzel görüntü oluşturuyor.

#1
Foto - Çam Dağı’nda renk cümbüşü

Yaprakları sarı, yeşil, kahverengi ve kızıl renge bürünen kestane, çam ve gürgen ağaçları, Çam Dağı'na ayrı güzellik katıyor.

#2
Foto - Çam Dağı’nda renk cümbüşü

Zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı, bölgeden geçenlere sonbahar renkleri arasında yolculuk yapma imkanı sunuyor.

#3
Foto - Çam Dağı’nda renk cümbüşü

Çam Dağı civarındaki Kestanepınarı, Şerbetpınarı, Kirazlı, Açmabaşı ve Çakmaklı mahalleleri üzerinde sis de etkili oldu.

#4
Foto - Çam Dağı’nda renk cümbüşü

Dağın eteklerine tırmanan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

#5
Foto - Çam Dağı’nda renk cümbüşü

Çam Dağı'ndaki renk cümbüşü ve sis manzarası, dronla da görüntülendi.

#6
Foto - Çam Dağı’nda renk cümbüşü

#7
Foto - Çam Dağı’nda renk cümbüşü

#8
Foto - Çam Dağı’nda renk cümbüşü

#9
Foto - Çam Dağı’nda renk cümbüşü

#10
Foto - Çam Dağı’nda renk cümbüşü

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