2022-01-25 01:06:48 Çalış Ekrem şov yapma zamanı değil
İstanbul'un birçok yerinde kar nedeniyle birçok vatandaş zor anlar yaşadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise balıkçıda sefaya daldı.
Karda yürüyor, izini böyle belli ediyor! Ayakablarıyla bıraktığı sanat eseri izler hayranlık uyandırıyor
İstanbul'un birçok yerinde kar nedeniyle birçok vatandaş zor anlar yaşadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise balıkçıda sefaya daldı.
Yoğun kar yağışının etkisi altında olan İstanbul, kara teslim. Birçok ilçede iş yerinden çıkıp evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, kar nedeniyle yollarda mahsur kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolları açmamasından ve tuzlama yapmamasından şikayet eden vatandaşların yardımına yine başka vatandaşlar koştu.
Karla mücadelede yoğun çabalar gösterilen İstanbul'da değişik görüntüler de ortaya çıktı.
Vatandaşları çekici taşıdı Arnavutköy'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı.
Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı.
Şehrin birçok noktasında trafik kilit olurken, araçlar yolda kaldı.
İBB yönetiminin beceriksizliği karla yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.
İBB karla kapanan yolları bile temizlemekten aciz kaldı.
Şehrin bazı bölgelerinde trafik dururken vatandaşlar araçlarını terk etmek zorunda kaldı.
Başkan balık keyfinde Sosyal medyada paylaşılan son görüntü ise İstanbulluları adeta çılgına çevirecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sorunların çözümü için sahada olması gerekirken soluğu Sarıyer'de bir balıkçıda aldı.
Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen fotoğrafları, sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşıladı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun daha önce İstanbul'da yaşanan krizleri kayak tatilinde karşılaması da akıllara geldi.
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