BYD'yi engelleyen Çin hükümetinden beklenmedik Türkiye kararı: Aydın'a geliyorlar, işte sebebi...
BYD konusunda Türkiye'ye verdiği sözü tutmayan Çinliler başka bir yatırım için Aydın'da harekete geçti. Yeni yatırımla ilgili detaylar belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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BYD konusunda Türkiye'ye verdiği sözü tutmayan Çinliler başka bir yatırım için Aydın'da harekete geçti. Yeni yatırımla ilgili detaylar belli oldu.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, dünyanın en büyük rüzgar türbin üreticisi Çinli Goldwind, Türkiye'de kurmayı planladığı kanat üretim tesisi için Aydın'ın Çine Organize Sanayi Bölgesi'ni radarına aldı.
Yaklaşık 300 milyon Euro yatırım bedeline sahip olması beklenen fabrikanın ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlaması öngörülürken, şirketin yatırım yeri için nihai kararı önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.
2024 yılında 47 ülkeye ulaşan ihracatıyla yurt dışı siparişlerinde rekor kıran Çinli şirket, geçtiğimiz dönemde IC Enterra Yenilenebilir Enerji ile iş birliği anlaşması imzalamış, Türkiye'deki önemli rüzgar enerjisi yatırımcılarından da türbin siparişleri almaya başlamasının ardından Türkiye'de üretim yatırımı için yürüttüğü fizibilite çalışmalarına başlamıştı.
Goldwind, üretim tesisi için farklı alternatifleri değerlendirirken, Aydın'ın Çine Organize Sanayi Bölgesi öne çıkan lokasyonlardan biri haline geldi. Geçtiğimiz günlerde şirket yetkililerinden oluşan bir heyet Çine OSB'de incelemelerde bulunurken, heyetin bölgedeki mevcut bir sanayi tesisini gezerek teknik değerlendirmeler yaptığı öğrenildi.
İncelenen tesisin, Goldwind'in üretmeyi planladığı 100 metre uzunluğundaki rüzgar türbini kanatlarının imalatına uygun altyapıya sahip olduğu, ayrıca tesisin karayolu bağlantıları ve lojistik imkanlarının da yatırım açısından avantaj sağladığı ifade edildi. Goldwind'in yürüttüğü teknik ve ekonomik değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından, yatırım kararını önümüzdeki dönemde açıklaması bekleniyor.
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