Türk füzeleri Avrupa’yı zangır zangır salladı! Kızılötesi Trident, “Bu işte üstümüze yok” diyenlerin bile aklını aldı

CSG Group tarafından yapılan açıklamaya göre Roketsan, Trident programının stratejik ortaklarından biri konumunda bulunuyor. Şirket, sistem için kısa, orta ve uzun menzilli karadan havaya füzelerin yanı sıra bu füzelere ait fırlatma yapılarını da sağlıyor. Böylece Trident’in temel vurucu gücü Türk savunma sanayiinin geliştirdiği füze teknolojilerine dayanıyor. CSG Group, projede Çek savunma sanayiinin radar, araç platformu, komuta-kontrol ve sistem entegrasyonu alanlarındaki tecrübesinin, Roketsan’ın füze teknolojileriyle birleştirildiğini belirtti. Şirket ayrıca bu iş birliği modelinin daha önce Excalibur International tarafından yürütülen çeşitli projelerde de kullanıldığını ifade etti.