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Türk füzeleri Avrupa’yı zangır zangır salladı! Kızılötesi Trident, "Bu işte üstümüze yok" diyenlerin bile aklını aldı

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Türk füzeleri Avrupa’yı zangır zangır salladı! Kızılötesi Trident, “Bu işte üstümüze yok” diyenlerin bile aklını aldı

Paris’te düzenlenen Eurosatory 2026 fuarında tanıtılan Trident çok katmanlı hava savunma sistemi, bünyesinde barındırdığı Türk füze teknolojileriyle büyük ses getirdi. CSG Group’un Çek savunma sanayii tecrübesini, Roketsan’ın yüksek performanslı füze sistemleriyle birleştirdiği bu modüler mimari, 100 kilometreye varan menziliyle en zorlu hava tehditlerini etkisiz hale getiriyor. Türk savunma sanayiinin küresel pazardaki stratejik ortaklık gücünü bir kez daha kanıtlayan bu proje, hava savunma şemsiyesinin "vurucu gücü" olarak uluslararası arenada yerini aldı.

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Foto - Türk füzeleri Avrupa’yı zangır zangır salladı! Kızılötesi Trident, "Bu işte üstümüze yok" diyenlerin bile aklını aldı

Askeri birliklerin, stratejik tesislerin ve geniş alanların hava tehditlerine karşı korunması amacıyla geliştirilen Trident sistemi; savaş uçakları, helikopterler, güdümlü füzeler ve insansız hava araçları dahil olmak üzere çok çeşitli hedeflere karşı görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Modüler yapıya sahip sistem, kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma katmanlarını tek bir mimaride bir araya getiriyor.

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Foto - Türk füzeleri Avrupa’yı zangır zangır salladı! Kızılötesi Trident, "Bu işte üstümüze yok" diyenlerin bile aklını aldı

CSG Group tarafından yapılan açıklamaya göre Roketsan, Trident programının stratejik ortaklarından biri konumunda bulunuyor. Şirket, sistem için kısa, orta ve uzun menzilli karadan havaya füzelerin yanı sıra bu füzelere ait fırlatma yapılarını da sağlıyor. Böylece Trident’in temel vurucu gücü Türk savunma sanayiinin geliştirdiği füze teknolojilerine dayanıyor. CSG Group, projede Çek savunma sanayiinin radar, araç platformu, komuta-kontrol ve sistem entegrasyonu alanlarındaki tecrübesinin, Roketsan’ın füze teknolojileriyle birleştirildiğini belirtti. Şirket ayrıca bu iş birliği modelinin daha önce Excalibur International tarafından yürütülen çeşitli projelerde de kullanıldığını ifade etti.

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Foto - Türk füzeleri Avrupa’yı zangır zangır salladı! Kızılötesi Trident, "Bu işte üstümüze yok" diyenlerin bile aklını aldı

Standart konfigürasyonda Trident, 100 kilometreye kadar menzile sahip çeşitli karadan havaya füze tiplerini kullanıyor. Bu füzelerde görüntüleyici kızılötesi ve aktif radyo frekans arayıcı başlık teknolojileri yer alıyor. Şirkete göre bu kombinasyon, farklı hedeflere karşı çok katmanlı bir savunma şemsiyesi oluştururken değişen muharebe sahası koşullarına uyum sağlıyor.

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