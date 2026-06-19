Türk füzeleri Avrupa’yı zangır zangır salladı! Kızılötesi Trident, “Bu işte üstümüze yok” diyenlerin bile aklını aldı
Paris’te düzenlenen Eurosatory 2026 fuarında tanıtılan Trident çok katmanlı hava savunma sistemi, bünyesinde barındırdığı Türk füze teknolojileriyle büyük ses getirdi. CSG Group’un Çek savunma sanayii tecrübesini, Roketsan’ın yüksek performanslı füze sistemleriyle birleştirdiği bu modüler mimari, 100 kilometreye varan menziliyle en zorlu hava tehditlerini etkisiz hale getiriyor. Türk savunma sanayiinin küresel pazardaki stratejik ortaklık gücünü bir kez daha kanıtlayan bu proje, hava savunma şemsiyesinin "vurucu gücü" olarak uluslararası arenada yerini aldı.