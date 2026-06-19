Dev banka, görülmemiş çöküşün ardından altın kararını açıkladı: “O gün bugün, gözünüzü kırpmadan alın”
İngiltere merkezli küresel finans devi Barclays, son dönemde jeopolitik risklere rağmen yaklaşık yüzde 25 değer kaybeden altın fiyatlarına ilişkin emtia piyasalarını sarsacak bir araştırma notu yayımladı. Banka analistleri, yaşanan sert düzeltme hareketinin ardından altının ons başına 4 bin 150 dolarlık "adil değer" sınırına yaklaştığını ve mevcut seviyelerin müthiş bir alım fırsatı doğurduğunu belirtti. Yaşanan geri çekilmenin geçici olduğunu savunan Barclays, orta vadeli projeksiyonlarında değişikliğe gitmeyerek 2026 yılı altın tahminini ons başına 4 bin 791 dolar olarak sabit tuttu.