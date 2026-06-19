Dev banka, görülmemiş çöküşün ardından altın kararını açıkladı: “O gün bugün, gözünüzü kırpmadan alın”

Rapora göre, fiyatları baskılayan bu etkenlerin hiçbiri kalıcı nitelik taşımıyor ve daha çok kısa vadeli piyasa dinamiklerinin getirdiği geçici dalgalanmalardan kaynaklanıyor. İngiliz bankası, orta vadeli projeksiyonlarında herhangi bir aşağı yönlü revizyona gitmeyerek kararlı duruşunu korudu. Bankanın 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin altın fiyat tahminleri, sırasıyla ons başına 4.791 dolar ve 4.900 dolar seviyelerinde sabit bırakıldı. Enerji fiyatlarındaki oynaklık ve tedarik zinciri kaynaklı enflasyonist baskıların, orta vadede değerli metali destekleyen en büyük katalizörler olacağı öngörülüyor.