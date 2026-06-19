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Ekonomi
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Dev banka, görülmemiş çöküşün ardından altın kararını açıkladı: "O gün bugün, gözünüzü kırpmadan alın"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Dev banka, görülmemiş çöküşün ardından altın kararını açıkladı: “O gün bugün, gözünüzü kırpmadan alın”

İngiltere merkezli küresel finans devi Barclays, son dönemde jeopolitik risklere rağmen yaklaşık yüzde 25 değer kaybeden altın fiyatlarına ilişkin emtia piyasalarını sarsacak bir araştırma notu yayımladı. Banka analistleri, yaşanan sert düzeltme hareketinin ardından altının ons başına 4 bin 150 dolarlık "adil değer" sınırına yaklaştığını ve mevcut seviyelerin müthiş bir alım fırsatı doğurduğunu belirtti. Yaşanan geri çekilmenin geçici olduğunu savunan Barclays, orta vadeli projeksiyonlarında değişikliğe gitmeyerek 2026 yılı altın tahminini ons başına 4 bin 791 dolar olarak sabit tuttu.

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Foto - Dev banka, görülmemiş çöküşün ardından altın kararını açıkladı: "O gün bugün, gözünüzü kırpmadan alın"

Barclays analistleri, piyasada yaşanan son sert düzeltme hareketinin ardından altındaki yukarı yönlü hareket alanının kayda değer ölçüde genişlediğini ifade ediyor. Mevcut fiyatlama seviyelerinin, bankanın kendi içsel modellerine göre hesapladığı ons başına 4 bin 150 dolarlık 'adil değer' sınırına oldukça yaklaştığı belirtilirken, bu durumun yeni bir alım fırsatı doğurabileceği sinyali veriliyor.

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Foto - Dev banka, görülmemiş çöküşün ardından altın kararını açıkladı: "O gün bugün, gözünüzü kırpmadan alın"

Yayımlanan araştırma notunda, küresel ölçekteki yoğun risk algısına rağmen altının ezber açan bir güvenli liman performansı sergileyememesinin arkasındaki temel nedenler masaya yatırıldı. Analistler, bu süreçte birkaç majör faktörün bir araya gelerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu vurguluyor. Dolar endeksinin küresel para birimleri karşısındaki güçlü duruşu, küresel hisse senedi piyasalarında risk iştahının canlı kalması ve vadeli işlem piyasalarındaki yoğun pozisyonlanmalar, değer kaybını tetikleyen başlıca unsurlar olarak sıralandı.

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Foto - Dev banka, görülmemiş çöküşün ardından altın kararını açıkladı: "O gün bugün, gözünüzü kırpmadan alın"

Rapora göre, fiyatları baskılayan bu etkenlerin hiçbiri kalıcı nitelik taşımıyor ve daha çok kısa vadeli piyasa dinamiklerinin getirdiği geçici dalgalanmalardan kaynaklanıyor. İngiliz bankası, orta vadeli projeksiyonlarında herhangi bir aşağı yönlü revizyona gitmeyerek kararlı duruşunu korudu. Bankanın 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin altın fiyat tahminleri, sırasıyla ons başına 4.791 dolar ve 4.900 dolar seviyelerinde sabit bırakıldı. Enerji fiyatlarındaki oynaklık ve tedarik zinciri kaynaklı enflasyonist baskıların, orta vadede değerli metali destekleyen en büyük katalizörler olacağı öngörülüyor.

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Foto - Dev banka, görülmemiş çöküşün ardından altın kararını açıkladı: "O gün bugün, gözünüzü kırpmadan alın"

Ocak ayındaki zirve seviyelerden haziran ayındaki dip seviyelere kadar yaşanan yaklaşık yüzde 26'lık geri çekilmede reel faizlerdeki normalleşme adımları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim takvimine dair beklentilerin zayıflaması etkili olmuştu. Buna karşın raporda, doların yeniden gevşeme eğilimine girmesi ve merkez bankalarının fiziki alımlara devam etmesi halinde altının tahtını yeniden geri alacağı aktarıldı. Analistler analizi, 'Son dönemdeki dalgalanmalara rağmen altının primli işlem görmesi gereken bir dönem varsa, o da bugündür' ifadeleriyle noktaladı.

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