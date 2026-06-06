BYD'den sonra Türkiye'ye bir ayıp daha: Gizlice başka ülkeyi seçtiler
Çinli otomotiv devi BYD'nin Türkiye'ye yönelik yatırım sözünü tutmamasının ardından bir firma daha benzer politika uygulayarak başka ülkeyi seçme kararı aldı.
Çinli otomotiv devi BYD'nin Türkiye'ye yönelik yatırım sözünü tutmamasının ardından bir firma daha benzer politika uygulayarak başka ülkeyi seçme kararı aldı.
Çinli otomotiv devi SAIC Motor’un bünyesindeki MG, Avrupa’daki ilk otomobil fabrikası için tercihini İspanya’dan yana kullandı. Şirketin, İspanya’nın kuzeybatısındaki Galicia bölgesinde yer alan Ferrol ve As Pontes hattında üretim ve lojistik merkezi kurmayı planladığı bildirildi.
Projenin ilk aşamada yaklaşık 200 milyon avroluk yatırım içermesi, yıllık 120 bin araç üretim kapasitesine ulaşması ve 2028’de faaliyete geçmesi bekleniyor. Tesisin 2027’de inşaat aşamasına geçmesi planlanıyor.
MG’nin bu kararı, Avrupa Birliği’nin Çin’de üretilen elektrikli araçlara yönelik ek gümrük vergilerini artırdığı bir dönemde geldi. Yerel üretim, Çinli markalara hem vergi baskısını azaltma hem de Avrupa hükümetlerine istihdam ve sanayi kapasitesi sözü verme imkânı sağlıyor.
MG’nin İspanya’da fabrika kurma kararı, Türkiye açısından da dikkatle takip edilen bir gelişme oldu. Çünkü SAIC Motor’un Türkiye’de yatırım yapması ve üretim tesisi kurması uzun süredir gündemdeydi. MG markasının Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv, daha önce SAIC Motor ile Türkiye’de üretim yapılmasına yönelik görüşmelerin olumlu ilerlediğini duyurmuştu. Şirket yetkilileri, fabrika yatırımı konusunda önemli aşama kaydedildiğini belirtirken, görüşmeleri ilerletmek için SAIC yöneticileriyle Şangay’da bir araya gelmeyi planladıklarını açıklamıştı.
2024 yılında yapılan değerlendirmelerde de Türkiye’de içten yanmalı ve hibrit araç üretimine odaklanacak bir tesis için tarafların mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğu ifade edilmişti. Bu nedenle MG’nin Avrupa’daki ilk üretim üssü olarak Türkiye yerine İspanya’yı tercih etmesi, otomotiv sektöründe dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi. Karar, BYD'den sonra Çinlilerin sözünü tutmadığı bir gelişme olarak öne çıktı.
Türkiye’nin gümrük birliği avantajı, Avrupa’ya yakınlığı, gelişmiş otomotiv yan sanayisi ve büyük iç pazarı, SAIC için güçlü gerekçeler arasında gösteriliyordu. Fakat son karar, MG’nin ilk Avrupa üretim üssü için Türkiye yerine İspanya’yı tercih ettiğini gösterdi. Bu durum, Türkiye’nin Çinli otomotiv yatırımlarını çekme yarışında karşı karşıya olduğu rekabetin ne kadar sertleştiğini de ortaya koydu.
İspanya’daki projeye ilişkin yerel açıklamalara göre, yatırımın ilk fazında 2 bin 300 kişilik istihdam yaratılması hedefleniyor. Bunun bininin doğrudan fabrika istihdamı, bininin dolaylı istihdam, 300 kişinin ise As Pontes’te kurulacak sanayi ve lojistik merkezinde çalışması bekleniyor.
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