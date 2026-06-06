BYD'den sonra Türkiye'ye bir ayıp daha: Gizlice başka ülkeyi seçtiler

2024 yılında yapılan değerlendirmelerde de Türkiye’de içten yanmalı ve hibrit araç üretimine odaklanacak bir tesis için tarafların mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğu ifade edilmişti. Bu nedenle MG’nin Avrupa’daki ilk üretim üssü olarak Türkiye yerine İspanya’yı tercih etmesi, otomotiv sektöründe dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi. Karar, BYD'den sonra Çinlilerin sözünü tutmadığı bir gelişme olarak öne çıktı.