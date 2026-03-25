Buzlar çözüldü balıkçı tekneleri vira bismillah dedi
Buzlar çözüldü balıkçı tekneleri vira bismillah dedi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kış mevsiminde dondurucu soğuk nedeniyle yüzeyi buz tutan Nazik Gölü’nün çözülmeye başlamasıyla balıkçı tekneleri avlanmak için göle açılmaya başladı.

Foto - Buzlar çözüldü balıkçı tekneleri vira bismillah dedi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kış mevsiminde dondurucu soğuk nedeniyle yüzeyi buz tutan Nazik Gölü’nün çözülmeye başlamasıyla balıkçı tekneleri avlanmak için göle açılmaya başladı. Nazik Gölü Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunuyor.

Foto - Buzlar çözüldü balıkçı tekneleri vira bismillah dedi

40 kilometrekarelik alana sahip olan ve her yıl 3 ay süreyle donan Nazik Gölü’nün çözülmesiyle ortaya çıkan muhteşem manzara dron ile görüntülendi.

Foto - Buzlar çözüldü balıkçı tekneleri vira bismillah dedi

Kış aylarında dondurucu soğuklarla 40 santimetre kalınlığında buz tutan gölün yüzeyi mart ayı sonlarına doğru çözülmeye başlıyor.

Foto - Buzlar çözüldü balıkçı tekneleri vira bismillah dedi

Göl yüzeyindeki buz tabakasının çözülmesiyle birlikte büyük kütleler halinde göl yüzeyinde bulunan buz parçaları ve arasında avlanmaya çalışan balıkçı tekneleri, seyrine güzel görüntüler oluşturuyor.

Foto - Buzlar çözüldü balıkçı tekneleri vira bismillah dedi

Dilburnu köyünde balıkçılık yapan Bayram Can, "Gölün buzları açıldı. Avcı olarak teknelerimizi göle açtık. Balık avlıyoruz. Geçimimizi balık avlayarak sağlıyoruz" dedi.

