Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik alçakça kurulan tapu kumpasında sinsi "bal tuzağı" ve rüşvet çarkı deşifre oldu.

Sosyal medya üzerinden kadın profiliyle tuzağa düşürülen memura, usulsüz sorgulama karşılığında tam 300 bin lira teklif edildiği, memurun ise sistemde sadece 4 kayıt gördüğü ortaya çıktı.

Kadın kendisine 300 bin lira rüşvet teklif etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kirli siyasetine meze yapmaya çalıştığı "tapu iftirası" dosyasından sinsi bir operasyonun izleri çıktı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in şahsi verilerine sızmaya çalışan şer odaklarının, tutuklanan memur Diyar Akdağ’ı "bal tuzağı" yöntemiyle ağlarına düşürdüğü belirlendi. Sosyal medyada kendisini "Ayşegül" olarak tanıtan şahsın, memuru kandırarak bu ihanete sürüklediği ve kirli sorgulama karşılığında 300 bin lira gibi fahiş bir rüşvet teklif ettiği savcılık ifadelerine yansıdı.

Özgür Özel 12 tapu var dedi kayıtlarda 4 çıktı

Asıl skandal ise Özgür Özel’in "12 tapu kaydı var" diyerek meydanlarda savurduğu yalanın, bizzat kumpasın içindeki memur tarafından yalanlanması oldu.

Sorguda itiraflarda bulunan memur, ekranında sadece 4 kayıt gördüğünü net bir şekilde ifade etti.

Kumpasçı memurun babasının Yalova CHP teşkilatı üyesi çıktı

Kumpasçı memurun babasının Yalova CHP teşkilatı üyesi olması ise bu sinsi operasyonun merkez üssünü bir kez daha işaret etti. Özgür Özel’in, 300 bin liralık rüşvet ve bal tuzağıyla şekillenen bu ihanet sarmalı karşısında ne diyeceği merak konusu oldu.