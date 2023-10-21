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Aktüel
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Buzdolabındaki kıymanız böyle görünüyorsa aman dikkat! Sakın tüketmeyin, zehirlenebilirsiniz! İşte bozulan kıymayı anlamanın yöntemi

2023-10-21 14:04:32
Buzdolabındaki kıymanız böyle görünüyorsa aman dikkat! Sakın tüketmeyin, zehirlenebilirsiniz! İşte bozulan kıymayı anlamanın yöntemi

Mutfağınızdaki çiğ kıymanın kullanım tarihi geçmemiş olmasına rağmen tuhaf renginden ve kokusundan dolayı kullanıp kullanmama konusunda tereddüt yaşıyorsanız haklı olabilirsiniz. Çiğ kıymanın bozuk olup olmadığını anlamak için bazı belirtilere dikkat etmekte fayda var. Peki, kıymanın bozulduğu nasıl anlaşılır? Bozuk kıyma nasıl anlaşılır? İşte, kıymanın bozulduğunu anlamanın yolları...

#1
Foto - Buzdolabındaki kıymanız böyle görünüyorsa aman dikkat! Sakın tüketmeyin, zehirlenebilirsiniz! İşte bozulan kıymayı anlamanın yöntemi

Kıyma ile birçok lezzetli yemek yapmak mümkün. Ancak bozuk kıymayla yapılan yemekler sağlığımız için ciddi risk oluşturuyor. Bozuk kıyma öncelikle renginden anlaşılır. Kıymanın bozulup bozulmadığını anlamak için rengini kontrol edin. Tazeliğini kaybeden kıyma, doğru saklanmamışsa ve havayla temas etmişse bozulur. Eğer rengi griye dönükse, bu kıymanın bozulduğuna işaret eder.

#2
Foto - Buzdolabındaki kıymanız böyle görünüyorsa aman dikkat! Sakın tüketmeyin, zehirlenebilirsiniz! İşte bozulan kıymayı anlamanın yöntemi

Kıymadan keskin ve ekşi bir koku geliyorsa dikkat! Kokladığınızda burnunuza kötü bir koku geliyorsa kıymayı kullanmadan mutlaka çöpe atın. Kıymanız elde yapışkan bir his bırakıyorsa da bozulmaya başlamış anlamına gelir. Taze kıymanın rengi daha kırmızı ve parlak olur, dokunduğunuzda elinize yapışmaz. Çiğ kıymanın rengine bakarak bozuk olup olmadığını anlamak mümkün. Çiğ kıymanın iç bölümü gri-kahverengi bir renkteyse hava almadığı anlamına gelir.

#3
Foto - Buzdolabındaki kıymanız böyle görünüyorsa aman dikkat! Sakın tüketmeyin, zehirlenebilirsiniz! İşte bozulan kıymayı anlamanın yöntemi

Çiğ kıymanın üst bölgesi gri ya da kahverengiyse kıyma, hava alarak bozulmaya başlamıştır demektir. Sağlıklı çiğ kıymanın dış bölümü kırmızı, iç kısmının ise kahverengi olması gerekir. Kıymanın bozuk olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu ise kıvamı. Dokunduğunuzda elinize yapışkan bir his geliyorsa bu kıymanın bozuk olduğu anlamına gelir. Kıymanın bozulduğunu gösteren en hızlı tekniklerden bir tanesi ise kokusu. Bozuk kıyma, ağır kokusuyla rahatsızlık duymanıza neden olur.

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