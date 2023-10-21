Buzdolabındaki kıymanız böyle görünüyorsa aman dikkat! Sakın tüketmeyin, zehirlenebilirsiniz! İşte bozulan kıymayı anlamanın yöntemi

Çiğ kıymanın üst bölgesi gri ya da kahverengiyse kıyma, hava alarak bozulmaya başlamıştır demektir. Sağlıklı çiğ kıymanın dış bölümü kırmızı, iç kısmının ise kahverengi olması gerekir. Kıymanın bozuk olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu ise kıvamı. Dokunduğunuzda elinize yapışkan bir his geliyorsa bu kıymanın bozuk olduğu anlamına gelir. Kıymanın bozulduğunu gösteren en hızlı tekniklerden bir tanesi ise kokusu. Bozuk kıyma, ağır kokusuyla rahatsızlık duymanıza neden olur.