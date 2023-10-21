2023-10-21 14:04:32 Buzdolabındaki kıymanız böyle görünüyorsa aman dikkat! Sakın tüketmeyin, zehirlenebilirsiniz! İşte bozulan kıymayı anlamanın yöntemi
Mutfağınızdaki çiğ kıymanın kullanım tarihi geçmemiş olmasına rağmen tuhaf renginden ve kokusundan dolayı kullanıp kullanmama konusunda tereddüt yaşıyorsanız haklı olabilirsiniz. Çiğ kıymanın bozuk olup olmadığını anlamak için bazı belirtilere dikkat etmekte fayda var. Peki, kıymanın bozulduğu nasıl anlaşılır? Bozuk kıyma nasıl anlaşılır? İşte, kıymanın bozulduğunu anlamanın yolları...