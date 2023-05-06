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Büyükçekmece’de lojistik deposunda yangın

2023-05-06 07:15:57
Büyükçekmece’de lojistik deposunda yangın

Büyükçekmece’de 2 bin metrekare alan üzerine kurulu lojistik deposu, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

#1
Foto - Büyükçekmece’de lojistik deposunda yangın

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmaları sonrasında kontrol altına alınan yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenilirken, depo kullanılamaz hale geldi.

#2
Foto - Büyükçekmece’de lojistik deposunda yangın

Yangın, saat 02.30 sıralarında Büyükçekmece Tepecik Mahallesi Çatalca Yolu üzerinde 2 bin metrekare alana kurulu lojistik deposunda meydana geldi.

#3
Foto - Büyükçekmece’de lojistik deposunda yangın

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ihracat ürünlerinin olduğu lojistik deposunda yangın çıktı.

#4
Foto - Büyükçekmece’de lojistik deposunda yangın

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin büyüdüğü depoya müdahale etti.

#5
Foto - Büyükçekmece’de lojistik deposunda yangın

İstanbul’un birçok ilçesinden itfaiye ekiplerinin geldiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında ölü ve yaralı olmazken ihracat ürünlerinin olduğu depo kullanılamaz hale geldi. Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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