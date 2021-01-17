Büyük sürpriz var! ‘O günü iple çekiyoruz’

Park Müdürü Şahin Afşin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir süredir ziyaretçi kabul edemediklerini, buna rağmen sürekli park sakinleriyle bir arada olmaya çalıştıklarını anlattı. Parkı salgın nedeniyle ziyarete kapattıklarını belirten Afşin, "Sonrasında bir süre açtık ama tekrardan kapatmak durumunda kaldık. Bu dönemde biz aynı şekilde görevimizin başındayız. Sadece ziyaretçilerimiz eksik. Misafirlerimizle buluşacağımız günü iple çekiyoruz." dedi. Afşin, 3 bin 200 yaban hayvanının beslenme ve bakımını rutin olarak yaptıklarını belirterek şöyle devam etti: "Her türün farklı besini var. Et, meyve, sebze gibi yiyecekleri onlara göre ayarlıyoruz. Soğuk havalar başladığında kapalı alanlarda doğal gazla ısıtma sistemimiz var. Hayvanların üşümemesi gerekiyor, bunun için de önlemlerimizi alıyoruz. Salgın sonrası gelecek ziyaretçilere sürprizimiz var, burada yaşayan türleri duvarlara resmedip renklendirdik. Bu da doğal yaşam parkımıza ayrı bir güzellik kattı."