2023-12-13 18:11:18 Büyük başarı! Bu okul kendi elektriğini üretiyor! 760.000 ton sera gazı salınımını engelledi!
Sürdürülebilir enerji kullanımına yönelik önemli bir adım atan Diyarbakır Final Okulları, çatısına yerleştirdiği güneş panelleri ile kendi elektriğini üretiyor. Yenilenebilir ve temiz enerji konusunda örnek olan bu uygulama sayesinde iki yılda yaklaşık 1.500.000 kWh elektrik enerjisi üreten okul, eğitim sektöründe farkındalık oluşturarak sürdürülebilir bir yaşama katkı sunmayı hedefliyor.