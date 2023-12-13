Büyük başarı! Bu okul kendi elektriğini üretiyor! 760.000 ton sera gazı salınımını engelledi!

Sürdürülebilirliğin tüm dünyanın merkezinde olduğu bir dönemde böyle önemli bir yatırımla gündeme gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Diyarbakır Final Eğitim Kurumları Kurucusu Şahin Otu, ‘’2021’den bu yana Diyarbakır kampüsümüzde bölgedeki tüm okulların yanı sıra, işletmelere de örnek olan bir projeyi başarıyla sürdürüyoruz. Bulunduğumuz coğrafi konum itibarıyla güneş enerjisinden en verimli ve temiz biçimde yararlanarak bölge ve ülke ekonomisine katkı için yola çıktık. Kampüsümüzde yer alan 1375 adet güneş panelimizle ürettiğimiz elektrik enerjimizi kendi imkanlarımızla sağlayarak bugün itibarıyla yaklaşık 6.000.000,00TL miktarında tasarrufa imza atmış bulunuyoruz. Tasarrufla da yetinmiyor, ürettiğimiz elektriğin fazlasını devlet garantisiyle satabiliyoruz. Yenilenebilir enerjinin ülkemiz ve dünyamız için önemine dikkat çekmeyi amaçladığımız bu yatırımın bölgemiz başta olmak üzere tüm Türkiye’ye örnek olmasını arzu ediyoruz” dedi.