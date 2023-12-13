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Eğitim
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Büyük başarı! Bu okul kendi elektriğini üretiyor! 760.000 ton sera gazı salınımını engelledi!

2023-12-13 18:11:18
Büyük başarı! Bu okul kendi elektriğini üretiyor! 760.000 ton sera gazı salınımını engelledi!

Sürdürülebilir enerji kullanımına yönelik önemli bir adım atan Diyarbakır Final Okulları, çatısına yerleştirdiği güneş panelleri ile kendi elektriğini üretiyor. Yenilenebilir ve temiz enerji konusunda örnek olan bu uygulama sayesinde iki yılda yaklaşık 1.500.000 kWh elektrik enerjisi üreten okul, eğitim sektöründe farkındalık oluşturarak sürdürülebilir bir yaşama katkı sunmayı hedefliyor.

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Foto - Büyük başarı! Bu okul kendi elektriğini üretiyor! 760.000 ton sera gazı salınımını engelledi!

Enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 2021 yılında çatısına güneş enerjisi panelleri kuran okul, attığı öncü adımın meyvelerini toplamaya başladı. Eğitim sektörünün bu ölçekte sayılı iyi uygulama örnekleri arasında yer alan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk “Kendi enerjisi üreten okulu” iki yılda toplam 1,5 milyon kWh yakın enerji üretti. 3 bin 500 metrekare alan üzerinde 350 bin dolar yatırım tutarıyla hayata geçen projeyle iki yılda 760.000 ton sera gazı salınımı engellenerek toplamda 55.000 fazla adet ağacın kurtarılması sağlandı.

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Foto - Büyük başarı! Bu okul kendi elektriğini üretiyor! 760.000 ton sera gazı salınımını engelledi!

Yenilenebilir temiz enerji yatırımlarıyla öne çıkan okul, kampüsündeki binaların çatısına kurduğu 1375 adet güneş enerjisi paneliyle, kendi ihtiyacının da ötesine geçiyor. Yıllık elektrik tüketimi ortalama 450.000kWh olan okul, güneş enerjisiyle yılda 750.000 kWh elektrik üretimi gerçekleştiriyor. 4 yıl amortisman süresi olan projede, güneş enerjisinden elde edilen elektriğin ihtiyaç fazlası TEDAŞ’a satılıyor.

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Foto - Büyük başarı! Bu okul kendi elektriğini üretiyor! 760.000 ton sera gazı salınımını engelledi!

Sürdürülebilirliğin tüm dünyanın merkezinde olduğu bir dönemde böyle önemli bir yatırımla gündeme gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Diyarbakır Final Eğitim Kurumları Kurucusu Şahin Otu, ‘’2021’den bu yana Diyarbakır kampüsümüzde bölgedeki tüm okulların yanı sıra, işletmelere de örnek olan bir projeyi başarıyla sürdürüyoruz. Bulunduğumuz coğrafi konum itibarıyla güneş enerjisinden en verimli ve temiz biçimde yararlanarak bölge ve ülke ekonomisine katkı için yola çıktık. Kampüsümüzde yer alan 1375 adet güneş panelimizle ürettiğimiz elektrik enerjimizi kendi imkanlarımızla sağlayarak bugün itibarıyla yaklaşık 6.000.000,00TL miktarında tasarrufa imza atmış bulunuyoruz. Tasarrufla da yetinmiyor, ürettiğimiz elektriğin fazlasını devlet garantisiyle satabiliyoruz. Yenilenebilir enerjinin ülkemiz ve dünyamız için önemine dikkat çekmeyi amaçladığımız bu yatırımın bölgemiz başta olmak üzere tüm Türkiye’ye örnek olmasını arzu ediyoruz” dedi.

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