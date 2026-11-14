Bütün parasını altın, gümüş veya borsaya yatıranlar yandı! İslam Memiş’ten tüyler ürperten uyarı geldi
Ons altının son 13 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaların ardından finans analisti İslam Memiş, yatırımcılara yönelik çok çarpıcı uyarılarda bulundu. Bütün birikimini yalnızca altın, gümüş veya borsa gibi tek bir yatırım aracına bağlayanların "enkaz altında kalacağını" vurgulayan Memiş, küresel ekonomik belirsizlik ortamında varlıkları korumanın tek yolunun sepet yaparak çeşitlendirmeye gitmek olduğunu söyledi.