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Ekonomi
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Bütün parasını altın, gümüş veya borsaya yatıranlar yandı! İslam Memiş’ten tüyler ürperten uyarı geldi

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Bütün parasını altın, gümüş veya borsaya yatıranlar yandı! İslam Memiş’ten tüyler ürperten uyarı geldi

Ons altının son 13 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaların ardından finans analisti İslam Memiş, yatırımcılara yönelik çok çarpıcı uyarılarda bulundu. Bütün birikimini yalnızca altın, gümüş veya borsa gibi tek bir yatırım aracına bağlayanların "enkaz altında kalacağını" vurgulayan Memiş, küresel ekonomik belirsizlik ortamında varlıkları korumanın tek yolunun sepet yaparak çeşitlendirmeye gitmek olduğunu söyledi.

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Foto - Bütün parasını altın, gümüş veya borsaya yatıranlar yandı! İslam Memiş’ten tüyler ürperten uyarı geldi

Kısa vadeli gerilemelere rağmen enflasyonda kalıcı bir düşüş beklemediğini ifade eden uzman isim, panik işlemlerinden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş yatırımcıları tedirgin ederken, finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Ons altının son 13 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yatırımcılara seslenen Memiş, bütün birikimini tek bir yatırım aracına bağlayanların büyük risk altında olduğunu belirterek, "En çok enkaz altında kalacak yatırımcılar tüm parasını bir varlığa yatırmış aylarca bekleyen yatırımcıdır" dedi.

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Foto - Bütün parasını altın, gümüş veya borsaya yatıranlar yandı! İslam Memiş’ten tüyler ürperten uyarı geldi

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle sert değer kaybeden altın, son dönemin en düşük seviyelerine gerilerken yatırımcılar da birikimlerini nasıl değerlendireceklerini araştırmaya başladı. ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen sıkı para politikasını destekleyen açıklamalar ve doların güçlenmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

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Foto - Bütün parasını altın, gümüş veya borsaya yatıranlar yandı! İslam Memiş’ten tüyler ürperten uyarı geldi

Altın fiyatlarındaki sert dalgalanma, özellikle birikimlerini değerli metallerde değerlendiren yatırımcıların risk yönetimini yeniden gündeme taşıdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons altının son 13 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktalara değindi. Küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiğini belirten Memiş, yatırımcıların yalnızca kazanç elde etmeye değil, mevcut varlıklarını korumaya da odaklanması gerektiğini ifade etti.

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Foto - Bütün parasını altın, gümüş veya borsaya yatıranlar yandı! İslam Memiş’ten tüyler ürperten uyarı geldi

Bütün birikimini tek bir yatırım aracına yatıranların ciddi risklerle karşı karşıya kalabileceğini vurgulayan Memiş, şu ifadeleri kullandı: "Yatırımcı şunu sorgulayacak. Dünya böyle bir ortamdayken ben varlıklarımı nasıl korumalıyım, güvenli liman neresidir? Ben hazırlığımı yaptım mı? En çok enkaz altında kalacak yatırımcılar tüm parasını bir varlığa yatırmış aylarca bekleyen yatırımcıdır. Tek altın almış, tek borsaya yatırmış, tek gümüşe yatırmış yanlış. Tek yatırım aracını seçmek çok riskli."

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Foto - Bütün parasını altın, gümüş veya borsaya yatıranlar yandı! İslam Memiş’ten tüyler ürperten uyarı geldi

Memiş'in açıklamalarında öne çıkan en önemli nokta, yatırımda çeşitlendirme yapılması gerektiği oldu. Altın, gümüş veya borsa gibi tek bir yatırım aracına bağlı kalmanın, piyasalarda yaşanabilecek sert fiyat hareketleri karşısında yatırımcıları savunmasız bırakabileceğine dikkat çekti. Özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların bütün varlıklarını tek bir alanda değerlendirmesinin riskli olduğunu belirten Memiş, finansal kararların mevcut ekonomik koşullar dikkate alınarak verilmesi gerektiğini vurguladı.

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Foto - Bütün parasını altın, gümüş veya borsaya yatıranlar yandı! İslam Memiş’ten tüyler ürperten uyarı geldi

İslam Memiş, açıklamalarında küresel enflasyon görünümüne de değindi. Merkez bankalarının enflasyon tahminlerinde belirgin bir düşüş bulunmadığını ifade eden Memiş, kısa vadeli gerilemelerin kalıcı bir iyileşme anlamına gelmeyebileceğini söyledi. Memiş, "Bence ülkelerin kısa vadede enflasyon rakamları gerilese de kalıcı enflasyon tarafında düşüş beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Hamdi

Hani 10bin dolardı ons devlet bu adamı hala neden dışarda tutuyor milletin ocağına incir ağacı dikti sorulduğunda ee ben uzun vade demiştim 40 yıl içinde diye milletle dalga geçiyor birde

M. Günay

Sepet tavsiyesini senelerdir yapıyor Bu sene başında sene sonu için altın 5 rakamlı sayıları bulacak diyen Memiş şimdi başka hikayeler uyduruyor haber yapmaya değmez
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