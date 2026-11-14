“Türkiye’nin Bezos’u olayım” demiş! Fona sadece 300 milyonla girip tam 28 milyarla çıkan iş insanı kim?
Fon vurgunu soruşturmasında dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı. Bir iş insanının 300 milyon liralık yatırımını 93 katına çıkararak 28 milyar lirayla ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre iş insanı, bu kazancı sorgulayan arkadaşına, "Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım, ne olmuş buna?" yanıtını verdi. NOW TV'de yayınlanan "Orta Sayfa" programında konuşan gazeteci Deniz Zeyrek, fon vurgunu soruşturmasına ilişkin Ankara ve Meclis kulislerinde duyduğu çarpıcı iddiaları anlattı.