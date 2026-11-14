“Türkiye’nin Bezos’u olayım” demiş! Fona sadece 300 milyonla girip tam 28 milyarla çıkan iş insanı kim?

Zeyrek, "Yanında olan arkadaşı dönüp, 'Ya burada bir haksızlık var, bunu fark etmedin mi? Bu hisse nasıl bu rakamdan buraya çıkıyor?' diye sormuş. O da 'Yoo, bu iş böyle. Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım, ne olmuş buna?' demiş" ifadelerini kullandı. Programda gazeteci Nevşin Mengü'nün "Borsada kazanmak suç değil, manipülasyonu organize edeni bulmak lazım" değerlendirmesi üzerine Deniz Zeyrek, iddiaların sıradan bir yatırım kazancının ötesinde olduğunu savundu.