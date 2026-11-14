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"Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş! Fona sadece 300 milyonla girip tam 28 milyarla çıkan iş insanı kim?

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“Türkiye’nin Bezos’u olayım” demiş! Fona sadece 300 milyonla girip tam 28 milyarla çıkan iş insanı kim?

Fon vurgunu soruşturmasında dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı. Bir iş insanının 300 milyon liralık yatırımını 93 katına çıkararak 28 milyar lirayla ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre iş insanı, bu kazancı sorgulayan arkadaşına, "Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım, ne olmuş buna?" yanıtını verdi. NOW TV'de yayınlanan "Orta Sayfa" programında konuşan gazeteci Deniz Zeyrek, fon vurgunu soruşturmasına ilişkin Ankara ve Meclis kulislerinde duyduğu çarpıcı iddiaları anlattı.

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#1
Foto - "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş! Fona sadece 300 milyonla girip tam 28 milyarla çıkan iş insanı kim?

Bir iş insanının fonlardan birine 300 milyon lirayla girip 28 milyar lirayla çıktığının konuşulduğunu belirten Zeyrek, üst düzey bir bürokratın da adının iddialara karıştığını öne sürdü. Kamuoyunda tartışılan fon vurgunu soruşturması, NOW TV ekranlarında yayınlanan "Orta Sayfa" programında ele alındı. Gazeteci Deniz Zeyrek, Ankara ve TBMM kulislerinde konuşulan ancak henüz belgelerle doğrulanmamış iddiaları gündeme taşıdı. Soruşturma kapsamında adı geçen kişilerin lekelenmeme hakkına dikkat çeken Zeyrek, kendisine aktarılan isimleri somut kanıt bulunmadığı için açıklamayacağını belirtti.

#2
Foto - "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş! Fona sadece 300 milyonla girip tam 28 milyarla çıkan iş insanı kim?

Zeyrek, kulislerde konuşulan dikkat çekici bir para hareketini şu sözlerle anlattı: "Sadece bugün işittiklerimi anlatsam şaşırırsınız. Verdikleri isimler bende saklı kalmak kaydıyla anlatayım: Bir iş insanı; Tera, Pusula, Destek gibi fonlardan birine 300 milyon lirayla girmiş ve 28 milyar lirayla çıkmış. Yatırılan paranın tam 93 katı." Söz konusu iş insanının elde ettiği öne sürülen kazancın çevresindeki kişiler tarafından da sorgulandığını anlatan Zeyrek, kendisine aktarılan bir konuşmayı paylaştı.

#3
Foto - "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş! Fona sadece 300 milyonla girip tam 28 milyarla çıkan iş insanı kim?

Zeyrek, "Yanında olan arkadaşı dönüp, 'Ya burada bir haksızlık var, bunu fark etmedin mi? Bu hisse nasıl bu rakamdan buraya çıkıyor?' diye sormuş. O da 'Yoo, bu iş böyle. Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım, ne olmuş buna?' demiş" ifadelerini kullandı. Programda gazeteci Nevşin Mengü'nün "Borsada kazanmak suç değil, manipülasyonu organize edeni bulmak lazım" değerlendirmesi üzerine Deniz Zeyrek, iddiaların sıradan bir yatırım kazancının ötesinde olduğunu savundu.

#4
Foto - "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş! Fona sadece 300 milyonla girip tam 28 milyarla çıkan iş insanı kim?

Fon şirketlerinin yatırımcılara giriş ve çıkış tarihleri konusunda yönlendirmelerde bulunduğunun öne sürüldüğünü belirten Zeyrek, şunları söyledi: "Buradaki fon şirketlerinin yönlendirmesi belli, 'gir' ve 'çık' dediği tarihler belli. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in 'örgütlü yapı' dediği şeyden bahsediyorum. Sıradan bir şirketin hissesini almıyor. Yan yana 5 milyon dolarlık villalarda oturuyorlar; her nasılsa villa komşusunun şirketinden öğreniyor, parayı yatırıyor ve 28 milyar lirayla çıkıyor."

#5
Foto - "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş! Fona sadece 300 milyonla girip tam 28 milyarla çıkan iş insanı kim?

Deniz Zeyrek, fon soruşturmasına ilişkin kulislerde yalnızca iş insanlarının değil, kamu görevlilerinin de isimlerinin konuşulduğunu ileri sürdü. Kendisine üst düzey bir bürokratın adının verildiğini belirten Zeyrek, bu kişinin son günlerde kamuoyunun önünde fazla görünmediğinin de iddia edildiğini aktardı. Zeyrek, "Bana bunu anlatan kişi iş insanının ismini de verdi ama ben yorum yapmadım, yapmam da. Çünkü iftira veya o iş insanını lekelemek amacıyla söylenmiş de olabilir. Ayrıca üst düzey bir bürokrattan bahsettiler; hatta son günlerde çok ortada görünmemesine dikkat çektiler" dedi.

#6
Foto - "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş! Fona sadece 300 milyonla girip tam 28 milyarla çıkan iş insanı kim?

Gazeteci, bu iddiaların doğruluğunu teyit edecek somut belgelere sahip olmadığını özellikle vurguladı. Soruşturmayla ilgili isimlerin ve para miktarlarının TBMM koridorlarında sürekli konuşulduğunu belirten Zeyrek, doğrulanmamış bilgilerin masum kişileri de zan altında bırakabileceğine dikkat çekti. Zeyrek, "Bütün bunlar biz gazetecilere anlatılıyor. Meclis'e gidiyorsunuz; 'Şunun da varmış, bunun da bu kadarı varmış' deniyor. İş tam bir fısıltı gazetesine dönüşmüş durumda. Deneyimli gazeteciyseniz bu tuzağa düşmezsiniz, somut belge ararsınız" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Adem

Bu DENİZ ZEYREK denilen kişi hiç de Güven vermeyen iftira yalan üzerine kurulu bir habercilik yapan kişi işi gücü Zan üzerinden haber yapmak, iş adamının adı yok hangi fon kurumuna para yatırdığı da belli değil bütün fonları sayıyor isimler kendinde gizliymiş işte siz de bunun haberine balıklama atlamışsınız adamın borazanı olmuşsunuz yalanı yayıyorsunuz hakikat olmayan bilgiyi paylaşmak ne kadar doğru

Recep Aydın. Sosyal Bilimci

TÜRKİYE'NİN BEZOS'U OLMAK İSTEMİŞ! 300 MİLYON NASIL 28 MİLYAR OLUR? Türkiye'de insanın aklına, kulağına duyduğuna inanası gelmiyor. Bir tarafta sabahın erken saatlerinde işinin başına geçen, akşama kadar alın teri döken, ay sonunda aldığı maaşla evinin kirasını, mutfağının masrafını ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan milyonlarca insan... Diğer tarafta ise bir fon soruşturması kapsamında ortaya atılan, insanın ağzını açık bırakan 300 milyon liranın 28 milyar liraya dönüştüğü iddiası! Gazeteci Deniz Zeyrek'in NOW TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında Ankara ve Meclis kulislerinden aktardığı iddia gerçekten de yenilir yutulur cinsten değil. İddiaya göre bir iş insanı, Tera, Pusula veya Destek gibi fonlardan birine 300 milyon lirayla girmiş, 28 milyar lirayla çıkmış. Üstelik bu kazanç, başlangıçtaki paranın yaklaşık 93 katına ulaşmış. Hesap ortada: 300 milyon lira yatır, 28 milyar lira al! İddialara göre bu olağanüstü kazancı sorgulayan bir arkadaşına verdiği cevap ise meselenin üzerine tuz biber ekiyor: "Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım, ne olmuş buna?" İşte tam da burada durup düşünmek gerekiyor. Elbette Jeff Bezos olmak istemek suç değildir. Dünya çapında şirketler kurmak, üretmek, istihdam sağlamak, teknoloji geliştirmek ve milyarlarca dolarlık servet sahibi olmak utanılacak değil, takdir edilecek bir başarıdır. Ancak Bezos'un servetini ortaya çıkaran şey girişimcilik, yatırım, üretim ve ticari faaliyetlerdir. Bir servetin büyüklüğünden önce, hangi yollardan kazanıldığına bakmak gerekir. Bizim itirazımız zenginliğe değil, zenginliğin arkasındaki yöntemlere yöneliktir. 300 milyon lira hangi aklın, hangi yatırım stratejisinin ürünüyle 28 milyar liraya dönüşmüştür? Eğer ortada gerçekten olağanüstü bir yatırım başarısı varsa, bunun açıklanmasından kim rahatsız olur? Yok eğer hisse fiyatlarının yapay biçimde yükseltilmesi, organize hareketler, içeriden edinilen bilgiler veya küçük yatırımcıların zarara uğratılması söz konusuysa, o zaman bunun adı girişimcilik değil, kamuya ve yatırımcıya hesap verilmesi gereken bir meseledir. Bir insanın parasını değerlendirmesi elbette suç değildir. Borsada kazanç elde etmek de suç değildir. Ancak kazancın hangi işlemlerle, hangi koşullarda ve kimin kaybı pahasına elde edildiği araştırılmadan bu tartışma kapatılamaz. Peki küçük yatırımcı ne olacak? Bir düşünün... Emekli, yıllarca biriktirdiği üç beş kuruşu değerlendirmek için borsaya giriyor. Esnaf, dükkânından artırdığı parayı geleceği için yatırıma dönüştürüyor. Memur, çocuğunun eğitimi veya ev sahibi olabilmek için biriktirdiği parasını sermaye piyasalarına taşıyor. Bu insanlar bir gecede zengin olmayı değil, birikimlerini enflasyona karşı korumayı umut ediyor. Peki birileri için 300 milyon lira 28 milyara dönüşürken, küçük yatırımcının birikimleri eriyorsa burada kim, kimin hakkını koruyacak? İnsanların sermaye piyasalarına güvenmesi için önce adaletin varlığına inanması gerekir. Kuralları herkes için aynı uygulayamadığınız bir piyasada güven oluşturamazsınız. Büyük sermaye sahiplerinin kazançları incelenmiyor, olağanüstü para hareketleri sorgulanmıyor, küçük yatırımcı ise kayıplarıyla baş başa bırakılıyorsa ortada yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ahlaki bir sorun vardır. Bu işin içinde kim varsa ortaya çıkarılmalıdır! Deniz Zeyrek'in aktardığı iddialarda bir başka dikkat çekici nokta da fonların giriş ve çıkış tarihlerinin önceden yönlendirildiği, bazı kişilerin birbirlerinden edindikleri bilgilerle hareket ettikleri ve üst düzey bir bürokratın adının da kulislerde konuşulduğu yönündeki anlatımlardır. Bunlar henüz somut belgelerle doğrulanmış bilgiler değildir. Ancak bu kadar büyük rakamların, bu kadar ciddi iddiaların ve kamuoyunda oluşan güvensizliğin karşısında yapılması gereken şey susmak değil, bütün bağlantıları araştırmaktır. Burada kimsenin makamına, servetine, siyasi kimliğine veya yakınlığına bakılmamalıdır. İş insanıysa iş insanı, bürokratsa bürokrat, siyasetçiyse siyasetçi... Kim bu işin içindeyse ortaya çıkarılmalı, kimsenin arkasına saklanabileceği bir makam veya güç bırakılmamalıdır. Üstelik yalnızca parayı kazananların değil, bu kazançların oluşmasına imkân sağlayan mekanizmaların da araştırılması gerekir. Fon yöneticileri, aracı kurumlar, denetim mekanizmaları ve varsa organize hareketlerin bütün bağlantıları incelenmelidir. Çünkü bataklığı kurutmadan sivrisinekleri kovalamakla bu mesele çözülmez. Haramın sefası olmaz, cefası olur! Bizim inancımızda helal kazanç, alın teri ve kul hakkı çok önemli bir yere sahiptir. Bir insanın zengin olması değil, zenginliğini hangi yoldan elde ettiği önemlidir. Helalinden kazanılan milyarlarca lira berekettir. Fakat başkasının hakkına girilerek, insanların emeği ve birikimi istismar edilerek elde edilen servet, ne kadar büyük olursa olsun insanı gerçek anlamda zengin yapmaz. Unutulmamalıdır ki kul hakkı yalnızca bir kişinin cebinden para almak değildir. İnsanların güvenini kötüye kullanmak, birikimlerini tehlikeye atmak, haklarını gasp etmek de kul hakkının ağır biçimlerindendir. İşte bu yüzden mesele yalnızca ekonomi veya borsa meselesi değildir. Bu, aynı zamanda ahlak, adalet ve vicdan meselesidir. Son söz: Türkiye'nin Bezos'u olacaksanız, önce Bezos gibi üretin! Türkiye'nin Bezos'una elbette ihtiyacımız var. Ama bizim aradığımız Bezos; teknoloji üreten, fabrikalar kuran, binlerce insana istihdam sağlayan, ülkesine katma değer kazandıran ve servetini üretimle büyüten insandır. Bizim aradığımız zenginlik, başkasının kaybı üzerinden yükselen bir zenginlik değildir. 300 milyon lirayı 28 milyar liraya çıkardığı iddia edilen kişi kimdir, hangi işlemleri yapmıştır, bu olağanüstü kazancın arkasında ne vardır? Bunların cevabı verilmelidir. Kamuoyunun bilmesi gereken gerçekler açıklığa kavuşturulmalı, varsa haksız kazançlar tespit edilmeli ve sorumlular kim olursa olsun hukuk önünde hesap vermelidir. Bir de şu soruyu sormadan geçemiyorum: Türkiye'de bir emekli, ömrü boyunca çalışıp didinerek biriktirdiği parayla ev sahibi olamazken, birileri 300 milyon lirayı 28 milyara çıkarabiliyorsa, burada araştırılması gereken yalnızca o paranın miktarı değildir. Asıl araştırılması gereken, bu ülkede paranın kimler için nasıl çoğaldığı, kimler için neden eksildiğidir!
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