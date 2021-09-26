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Eğitim
11
Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı İOKBS bursluluk sınavı taban puanları

2021-09-26 09:49:32
Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı İOKBS bursluluk sınavı taban puanları

Bursluluk sınavı burs almaya hak kazananlar.. İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 5 Eylül 2021 tarihinde Milli Eğiti Bakanlığı tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 28 Eylül’d açıklanması beklenen 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının soru ve cevap anahtarı yayınlanmıştı. İOKBS bursluluk taban puanları ve kontenjanları bir hayli merak ediliyor. Peki 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bululuk sınavını kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı taban puanları 2021 kaç? İşte MEB 2021 İOKBS bursluluk sınavı taban puanları…

#1
Foto - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5 Eylül 2021 tarihinde yapıldı. Bursluluk sınavına giren adaylar 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını beklerken bir diğer merak ettikleri ise bursluluk sınavı taban puanı 2021 olmakta. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları meb.gov.tradresi üzerinden açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5 Eylül 2021 tarihinde yapıldı. Bursluluk sınavına giren adaylar 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını beklerken bir diğer merak ettikleri ise bursluluk sınavı taban puanı 2021 olmakta. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları meb.gov.tradresi üzerinden açıklanacak.

#2
Foto - Peki bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021 bursluluk sınavı taban puanları 6. sınıf, 7 Sınıf BURSLULUK sınavı kaç puanla kazanılır 2021, 8 Sınıf BURSLULUK sınavı kaç puanla kazanılır 2021, 6 Sınıf BURSLULUK sınavı kaç puanla kazanılır 2021? İşte İOKBS bursluluk sınavı taban puanları… 5. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI 5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356 5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845 5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100 5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

Peki bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021 bursluluk sınavı taban puanları 6. sınıf, 7 Sınıf BURSLULUK sınavı kaç puanla kazanılır 2021, 8 Sınıf BURSLULUK sınavı kaç puanla kazanılır 2021, 6 Sınıf BURSLULUK sınavı kaç puanla kazanılır 2021? İşte İOKBS bursluluk sınavı taban puanları… 5. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI 5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356 5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845 5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100 5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

#3
Foto - 6. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021 6. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle: Diğer Çocuk Kontenjanı: 419,755 Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 172,85 Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 118,702 Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 415,313

6. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021 6. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle: Diğer Çocuk Kontenjanı: 419,755 Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 172,85 Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 118,702 Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 415,313

#4
Foto - 2021 bursluluk sınavı taban puanları 7. sınıf 7. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle: Diğer Çocuk Kontenjanı: 409,379 Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 163,983 Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,643 Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 410,205 2021 bursluluk sınavı taban puanı 8. sınıf

2021 bursluluk sınavı taban puanları 7. sınıf 7. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle: Diğer Çocuk Kontenjanı: 409,379 Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 163,983 Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,643 Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 410,205 2021 bursluluk sınavı taban puanı 8. sınıf

#5
Foto - 8. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle: Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447 Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052 Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576 Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631

8. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle: Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447 Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052 Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576 Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631

#6
Foto - 9. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021 9. sınıf öğrencileri için taban puanları Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447 Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052 Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576 Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631

9. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021 9. sınıf öğrencileri için taban puanları Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447 Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052 Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576 Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631

#7
Foto - 10. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021 10. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle: Diğer Çocuk Kontenjanı: 388,864 Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 187,762 Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 138,222 Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 338,206

10. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021 10. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle: Diğer Çocuk Kontenjanı: 388,864 Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 187,762 Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 138,222 Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 338,206

#8
Foto - 11. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021 11. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle: Diğer Çocuk Kontenjanı: 405,668 Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 205,417 Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 148,879 Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 352,656

11. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021 11. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle: Diğer Çocuk Kontenjanı: 405,668 Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 205,417 Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 148,879 Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 352,656

#9
Foto - 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler listesi MEB sitesi üzerinden açıklanmakta.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler listesi MEB sitesi üzerinden açıklanmakta.

#10
Foto - İOKBS bursu ne kadar 2021? 310 TL olan burs ücreti 2021 yılında zamlı olarak ödenecek. 2021 yılında bu ücretin ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor. Henüz 2021 yılı için resmi bir açıklama yapılmadı. İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İOKBS burs ücreti her ayın 15’ine kadar hesaplara ödenir.

İOKBS bursu ne kadar 2021? 310 TL olan burs ücreti 2021 yılında zamlı olarak ödenecek. 2021 yılında bu ücretin ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor. Henüz 2021 yılı için resmi bir açıklama yapılmadı. İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İOKBS burs ücreti her ayın 15’ine kadar hesaplara ödenir.

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