Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı İOKBS bursluluk sınavı taban puanları

İOKBS bursu ne kadar 2021? 310 TL olan burs ücreti 2021 yılında zamlı olarak ödenecek. 2021 yılında bu ücretin ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor. Henüz 2021 yılı için resmi bir açıklama yapılmadı. İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İOKBS burs ücreti her ayın 15’ine kadar hesaplara ödenir.