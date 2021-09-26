2021-09-26 09:49:32 Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı İOKBS bursluluk sınavı taban puanları
Bursluluk sınavı burs almaya hak kazananlar.. İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 5 Eylül 2021 tarihinde Milli Eğiti Bakanlığı tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 28 Eylül’d açıklanması beklenen 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının soru ve cevap anahtarı yayınlanmıştı. İOKBS bursluluk taban puanları ve kontenjanları bir hayli merak ediliyor. Peki 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bululuk sınavını kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı taban puanları 2021 kaç? İşte MEB 2021 İOKBS bursluluk sınavı taban puanları…