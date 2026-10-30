AB ülkelerinden kritik Petrol hamlesi!
Avrupa Birliği üyesi 12 ülke, enerji arzına yönelik endişeleri azaltmak amacıyla ocak ayı sonuna kadar stratejik rezervlerinden 42,6 milyon varil petrolü piyasaya sürme taahhüdünde bulundu. Kararın, bu ay G7 kapsamında varılan anlaşma doğrultusunda alındığı belirtildi. Aralarında Fransa, Almanya ve İtalya’nın da bulunduğu 12 ülke tarafından bugün yayımlanan ortak açıklamada, 20,5 milyon varili dizel olmak üzere, 42,6 milyon varilin 2027 yılı ocak ayı sonuna kadar stratejik rezervlerden piyasaya sürüleceği bildirildi.