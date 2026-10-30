AB ülkelerinden kritik Petrol hamlesi!

Basın toplantısında 15 Ocak’a kadar piyasaya sürülmesi planlanan 42,6 milyon varilin AB’nin yaklaşık 4 günlük tüketimine karşılık geldiği ve bunun fiyatları düşüreceği konusundaki beklentilerinin ne kadar ciddi olduğu yönünde bir soru alan Jorgensen, "Etkileri Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ile birlikte izleyeceğiz. Yaptığımız tek şey bu değil. Elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan kuşkunuz olmasın. Ancak nihayetinde, dizel fiyatlarının yüksek olacağı bir kışa doğru ilerliyoruz. Bu, mevcut jeopolitik durumun bir sonucu" dedi.