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AB ülkelerinden kritik Petrol hamlesi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AB ülkelerinden kritik Petrol hamlesi!

Avrupa Birliği üyesi 12 ülke, enerji arzına yönelik endişeleri azaltmak amacıyla ocak ayı sonuna kadar stratejik rezervlerinden 42,6 milyon varil petrolü piyasaya sürme taahhüdünde bulundu. Kararın, bu ay G7 kapsamında varılan anlaşma doğrultusunda alındığı belirtildi. Aralarında Fransa, Almanya ve İtalya’nın da bulunduğu 12 ülke tarafından bugün yayımlanan ortak açıklamada, 20,5 milyon varili dizel olmak üzere, 42,6 milyon varilin 2027 yılı ocak ayı sonuna kadar stratejik rezervlerden piyasaya sürüleceği bildirildi.

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Foto - AB ülkelerinden kritik Petrol hamlesi!

Belçika, Danimarka, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İsveç’in de katıldığı açıklama, G7 ülkelerinin 100 milyon varil dizel ve ham petrolün piyasaya sürüleceğini duyurmasından birkaç hafta sonra geldi.

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Foto - AB ülkelerinden kritik Petrol hamlesi!

Enerjiden sorumlu AB Komisyonu üyesi Dan Jorgensen de AB enerji bakanlarının İrlanda dönem başkanlığındaki ilk toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Lüksemburg’da İrlanda İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O’Brien ve Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanı Timmy Dooley ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Jorgensen, AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarının zor bir kışla karşı karşıya olduklarının farkında olduğunu söyledi.

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Foto - AB ülkelerinden kritik Petrol hamlesi!

"FATURANIZI ÖDEYEMİYORSANIZ PİYASADA NE KADAR GAZ BULUNDUĞUNUN PEK MANASI KALMAZ" Jorgensen yaptığı açıklamada, "Orta Doğu’daki durum nedeniyle içinde bulunduğumuz kriz, hem doğal gaz hem de petrol ürünlerinde çok yüksek fiyatlarla karşılaşacağımız anlamına geliyor. Doğrudan bir arz güvenliği sorunu beklemiyoruz. Ancak faturasını ödemekte zorlanan vatandaşlar açısından bunun pek önemi olmayabilir. Gaz faturanızı ödeyemiyorsanız, piyasada ne kadar gaz bulunduğunun pek manası kalmaz" ifadelerini kullandı.

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Foto - AB ülkelerinden kritik Petrol hamlesi!

"AB ÜYESİ ÜLKELER 42,6 MİLYON VARİLİN PİYASAYA SÜRÜLMESİNE YÖNELİK TAAHHÜTLERİNİ YENİDEN TEYİT ETTİ" Kış mevsimi başlarken dizel piyasalarını da mümkün oldukça istikrara kavuşturmaya çalıştıklarını ifade eden Jorgensen, "Bugün, petrol stoklarının piyasaya sürülmesindeki son durum hakkında çok önemli bir görüşme yaptık. AB üyesi ülkeler, gelecek aylarda stratejik rezervlerden 42,6 milyon varilin hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesine yönelik taahhütlerini yeniden teyit etti. Bunun yaklaşık yarısı dizel olacak" diye konuştu.

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Foto - AB ülkelerinden kritik Petrol hamlesi!

Basın toplantısında 15 Ocak’a kadar piyasaya sürülmesi planlanan 42,6 milyon varilin AB’nin yaklaşık 4 günlük tüketimine karşılık geldiği ve bunun fiyatları düşüreceği konusundaki beklentilerinin ne kadar ciddi olduğu yönünde bir soru alan Jorgensen, "Etkileri Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ile birlikte izleyeceğiz. Yaptığımız tek şey bu değil. Elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan kuşkunuz olmasın. Ancak nihayetinde, dizel fiyatlarının yüksek olacağı bir kışa doğru ilerliyoruz. Bu, mevcut jeopolitik durumun bir sonucu" dedi.

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Foto - AB ülkelerinden kritik Petrol hamlesi!

"RUS GAZI SATIN ALMAYA BAŞLAMAK İSTEMİYORUZ" Mevcut şartlar altında bazı ülkelerden Rus doğal gazına yönelik yasağın yeniden değerlendirilmesi çağrıları geldiğine dikkat çeken bir soruya cevabında Jorgensen, "Rus gazının ithalatına şu anda uygulamada olan bir yasak getirdik ve bu yasak geçerliliğini koruyor. Geçmişteki hatalarımızı tekrarlarsak, yeniden düşmanın eline düşeriz. 2022 yılı şubat ayında Danimarka’da bakan olarak görev yapıyordum ve ertesi gün gaz vanalarının kapatılıp kapatılmayacağından endişe etmek zorunda kalmanın ne demek olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu. Rusya’yı enerji tedarikini bir şantaj aracı olarak kullanmakla da suçlayan Jorgensen, "Avrupa’da Rus gazına harcadığımız para, dostlarımıza karşı yürütülen savaşın finansmanına, Ukrayna’da insanları öldüren bomba ve insansız hava araçlarının alınmasına yardımcı oldu. Dolayısıyla hayır, Rus gazı satın almaya başlamak istemiyoruz" dedi.

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