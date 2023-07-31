  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
14
Bursa'nın aylak leylekleri

2023-07-31 23:45:10
Bursa'nın aylak leylekleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Hamzabey Barajı çevresi her yıl yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.

#1
Foto - Bursa'nın aylak leylekleri

Bu leylekler arasında üreme erişkinliğine ulaşmayan ve aylak olarak adlandırılan leylekler yaz boyu tarım arazilerinde ve su kenarlarında besleniyor.

#2
Foto - Bursa'nın aylak leylekleri

Akşam olduğunda da kurumuş ağaçlarda birlikte kalıyorlar. Çevrede bulunan bu kurumuş ağaç her akşam yüzlerce aylak leyleğe ev sahipliği yapıyor.

#3
Foto - Bursa'nın aylak leylekleri

#4
Foto - Bursa'nın aylak leylekleri

#5
Foto - Bursa'nın aylak leylekleri

#6
Foto - Bursa'nın aylak leylekleri

#7
Foto - Bursa'nın aylak leylekleri

#8
Foto - Bursa'nın aylak leylekleri

#9
Foto - Bursa'nın aylak leylekleri

#10
Foto - Bursa'nın aylak leylekleri

#11
Foto - Bursa'nın aylak leylekleri

#12
Foto - Bursa'nın aylak leylekleri

#13
Foto - Bursa'nın aylak leylekleri

Ramazan Kurtoğlu’ndan bomba çıkış! ‘Bu saatten sonra alanlar enayidir’
Gündem

Ramazan Kurtoğlu’ndan bomba çıkış! ‘Bu saatten sonra alanlar enayidir’

Yazar Ramazan Kurtoğlu'nun, "Bu saatten sonra alan enayidir" ifadesini kullandığı paylaşımı dikkat çekti.
BMC CEO’su açıkladı: Herkes o silahı istiyor
Teknoloji

BMC CEO’su açıkladı: Herkes o silahı istiyor

Altay, kirpi, fırtına obüsleri gibi birçok silahı üreten BMC'nin CEO’su Murat Yalçıntaş, herkesin sipariş etmek istediği yerli üretim silahı..
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Ödeme yapmayan hakkını kaybedecek
Ekonomi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Ödeme yapmayan hakkını kaybedecek

Borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve 2. taksit tutarlarını ödemesi için verilen süre bugün doluyor..
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor: SGK açıkladı! Çift maaş alabilirsiniz
Ekonomi

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor: SGK açıkladı! Çift maaş alabilirsiniz

SGK, eşi ölen bir kadının vefat eden eşi ve vefat eden babasından aynı anda iki ayrı maaş alabileceğini duyurdu.
Protesto edeceğim derken protesto edildi
Sosyal Medya

Protesto edeceğim derken protesto edildi

Akbelen'deki eylemciler Muharrem İnce’yi konuşturmadılar “Akbelen’e oyun oynamaya mı geldin?” diye protesto ettiler.
RTÜK'ten şiddet içerikli yayınlara uyarı: Tahammülümüz yok gereği yapılacak!
Gündem

RTÜK'ten şiddet içerikli yayınlara uyarı: Tahammülümüz yok gereği yapılacak!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tarafından yapılan açıklamada yayınlarda şiddetin alıştırılmasına ve normalmiş gibi gösterilmesine ta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23