2023-07-31 23:45:10 Bursa'nın aylak leylekleri
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Hamzabey Barajı çevresi her yıl yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Hamzabey Barajı çevresi her yıl yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.
Bu leylekler arasında üreme erişkinliğine ulaşmayan ve aylak olarak adlandırılan leylekler yaz boyu tarım arazilerinde ve su kenarlarında besleniyor.
Akşam olduğunda da kurumuş ağaçlarda birlikte kalıyorlar. Çevrede bulunan bu kurumuş ağaç her akşam yüzlerce aylak leyleğe ev sahipliği yapıyor.
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