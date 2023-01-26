2023-01-26 20:05:43 Bursalılar Ulu Cami'ye akın etti
Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde Bursalılar Ulu Cami'ye akın etti.
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Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde Bursalılar Ulu Cami'ye akın etti.
Bursa'da Regaip Kandili, Ulu Cami'de idrak ediliyor.
Düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dualar ediliyor.
Camiden bir görüntü...
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