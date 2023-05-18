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Türkiye
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerde asılı kaldı

2023-05-18 07:00:41
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerde asılı kaldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaza yapan otomobil bariyerde asılı kaldı.

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Foto - Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerde asılı kaldı

Arabayatağı Mahallesi Hastane Caddesi'nden Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan sürücüsü öğrenilemeyen 34 TD 6167 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Mimar Sinan Kavşağı alt geçit bariyerine çarptı.

#2
Foto - Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerde asılı kaldı

Araç bariyere kalırken, kırılan bariyer ve beton duvar alt geçide düştü. Çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınan otomobilin alt tarafının betona saplanması sonucu 5 metre yüksekten düşmeden asılı kaldığı belirlendi. Kaza sonrası sürücünün olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Aracın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

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